Überlingen Seit Mittwoch gilt Parkverbot: Stadt macht Ernst mit parkfreier Zone

Seit 1 Februar gilt offiziell Parkverbot in der Altstadt – zumindest in der Theorie. Am ersten Tag war lediglich der Felderhausparkplatz dicht. Weitere Stellplätze sollen aber in den nächsten Tagen folgen. Die Folgen für die Autofahrer hielten sich daher noch in Grenzen. Die Überraschung war teilweise trotzdem groß.

Große Plakate kündigen es an den Stadteingängen bereits an: „Liebe Autofahrer, es gibt keine Parkplätze in der Innenstadt. Bitte benutzen Sie unsere Parkhäuser.“ Bereits am Dienstag wurden die Banner aufgestellt, um die Autofahrer auf die neue Situation vorzubereiten: Seit gestern, 1. Februar, gibt es keine öffentlichen Parkplätze mehr in der Altstadt – zumindest in der Theorie.

In der Praxis wird das neue Konzept nicht von einem auf den anderen Tag umgesetzt. Am Mittwoch ist lediglich der Felderhausparkplatz dicht, zwei Stellplätze davor sind mit Schildern gesperrt. Die Parkplätze an der Kapuzinerkirche, am Mantelhafen, am Ochsen und vor dem Parkhaus Post werden hingegen genutzt wie eh und je.

Dementsprechend unproblematisch läuft die Parkplatzsuche vieler Autofahrer am Mittwoch. "Wir hatten überhaupt keine Probleme einen Parkplatz zu finden", erklären Jochen und Corinna Fischer aus Tuttlingen, nachdem sie ihren Audi am Mantelhafen abgestellt haben. Dass auch dieser Parkplatz geschlossen werden soll, stört sie nicht weiter – sie sind ja nur zum Tagesausflug da. Anders sieht es hingegen Marvin Schönwald aus Heilbronn, der als Vertreter im Außendienst in ganz Baden-Württemberg unterwegs ist und auch immer wieder an den Bodensee kommt. „So schlimm wie in Überlingen ist es nirgends“, sagt er, nachdem er ebenfalls am Mantelhafen einen Parkplatz gefunden hat. Er meint: „Überlingen müsste mal ein Parkhaus bauen.“ Dass es schon Parkhäuser gibt, ist ihm entgangen.

Entgangen ist vielen offensichtlich auch, dass der Felderhausparkplatz ab Februar nur noch für die private Nutzung freigegeben ist. Immer wieder bremsen Autofahrer, die auf der Klosterstraße stadteinwärts unterwegs sind, ab und blicken nach rechts, so als wollten sie auf den Parkplatz abbiegen. Als sie die Absperrung sehen, setzen sie ihre Fahrt fort. Ein Problem für die Einzelhändler vor Ort? Am ersten Tag nicht, sagt zumindest eine Verkäuferin im benachbarten Café: "Wir merken keinen Unterschied." Das liege aber auch an der Jahreszeit. "Zurzeit ist sowieso sehr wenig los." Dass der Felderhausparkplatz für die öffentliche Nutzung dauerhaft geschlossen bleibt, überrascht sie dann aber doch. Sie habe gedacht, es gebe lediglich Umbaumaßnahmen.

Auch Konrad Senn ist überrascht, als er am Mittwochmorgen einen Parkplatz sucht und die Barriere am Felderhausparkplatz entdeckt. Immerhin findet der Marktbeschicker noch einen Stellplatz an der Kapuzinerkirche. Aber auch dieser wird abgeschafft, und so meint er: „Für mich werde ich schon irgendwo einen Parkplatz finden, für Überlingen aber ist die neue Regelung schlecht.“ Warum er das glaube? „Weil die Leute nicht ins Parkhaus möchten.“ Das sei seine Erfahrung von den Markttagen in Pfullendorf, wo er ebenfalls regelmäßig seinen Verkaufswagen aufstellt. In Pfullendorf gebe es genügend Plätze in den Parkhäusern, diese sind sogar kostenlos. „Trotzdem gibt es Leute, die sich davor scheuen, in ein Parkhaus zu fahren.“

Offen wie so mancher Parkplatz am Mittwoch bleiben auch einige Fragen zur künftigen Parkplatzsituation. Wie wirkt sich die Schließung auf die Parkhauskapazität aus? Was geschieht auf anderen großen Parkplätzen am Rande der Altstadt? Hierzu hatte die CDU-Fraktion im Gemeinderat einen Antrag formuliert, in dem sie auf Antworten besteht. Baubürgermeister Matthias Längin hatte daraufhin dem SÜDKURIER gesagt, in der Sitzung des Verkehrsausschusses am vergangenen Montag Antworten geben zu wollen. Den umfangreichen Fragenkatalog könne er aber doch erst in der nächsten Sitzung beantworten, erklärte Bürgermeister Matthias Längin jetzt allerdings auf Nachfrage von Ulrich Krezdorn (CDU). Dies habe er den Fraktionssprechern vorab per E-Mail mitgeteilt, betonte Längin. Der Krankenstand in seinem Fachbereich sei derzeit sehr hoch und die Personaldecke zu gering, um den umfangreichen Katalog schon abgearbeitet zu haben. „Wir werden das in der nächsten Sitzung behandeln.“

