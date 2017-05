Überlingen Seesportplatz soll umgestaltet werden

Auf dem exklusiven Gelände direkt am See sollen in den kommenden Jahren Flächen für eine möglichst vielfältige Nutzung entstehen. Neben Fußball sollen dort künftig auch andere Sportarten Platz finden – aber auch Veranstaltungen wie Märkte sind denkbar. Grund ist, dass dafür im Uferpark auf dem LGS-Gelände kein Platz ist.

Es herrscht eine idyllische Atmosphäre am Dienstagabend an der Promenade. Entspannt lauschen die Besucher der Restaurants der Musik der Straßenmusiker. Auch die Stimmung im Kursaal nebenan ist größtenteils harmonisch. "Wir haben die kritischen Themen hinter uns", sagt LGS-Geschäftsführer Roland Leitner und führt darauf auch das relativ geringe Interesse an der Informationsveranstaltung über die Ausgestaltung des Uferparks auf dem Landesgartenschaugelände zurück. Nur knapp 100 Besucher sind in den Kursaal gekommen, um sich darüber zu informieren, was im Überlinger Westen in den nächsten Jahren entstehen wird.

Genauso spannend ist aber, was im Osten passieren soll. Nur am Rande fällt die Information, dass der Seesportplatz an der Seestraße bis zum Ausstellungsjahr 2020 ebenfalls stark umgestaltet werden soll. Geplant ist, diesen als Ausgleichsfläche für Sport- und sonstige Anlagen zu nutzen, die in der Planung des Uferparks keine Berücksichtigung finden können. Angedacht ist eine möglichst vielfältige Nutzung auf dem exklusiven Gelände direkt am See. So sollen viele Sportarten dort einen Platz finden. Denkbar seien etwa ein Beachvolleyballfeld oder ein Parkour-Kurs, erklärt Rolf Geiger, Leiter des Grünflächenamts, auf SÜDKURIER-Nachfrage. Das Fußballfeld solle deutlich verkleinert werden und einen Kunststoffbelag bekommen. "Es geht vor allem um Bewegung", sagt Geiger. Aber es seien auch andere Nutzungen wie etwa Märkte denkbar. Auch der Zaun soll verschwinden, um eine direkte Verbindung zum See zu ermöglichen.

Die Idee für eine Überplanung des Sportplatzes wurde bereits im vergangenen Jahr im Bauausschuss vorgestellt. Nun soll es in die konkrete Planungsphase gehen. Ein Architektenbüro habe bereits erste Vorentwürfe erstellt. Für eine detaillierte Planung wolle man aber zunächst in einem Beteiligungsprozess die bisherigen und die künftigen Nutzer der Anlage nach ihren Wünschen befragen. "Dieses Jahr ist eine reine Planungsphase", erklärt Rolf Geiger. Im kommenden Jahr sollen dann die ersten Arbeiten beginnen.

Felix Nußbaum, einer der wenigen Jugendlichen im Kursaal, freut sich bereits. "Ich finde es gut, dass sich die Leute einbringen können." Er hofft, dass auch ein Parkour-Park auf dem umgestalteten Gelände Platz findet. Anders sieht das Sibylla Kleffner. Sie kritisiert, dass es in der Planung für künftigen Uferpark auf dem LGS-Gelände zu wenig Angebote für Jugendliche gebe. "Man bekommt den Eindruck, die Jugendlichen gehören nicht in den Bürgerpark." Dass der Seesportplatz neu gestaltet werden soll, ist für sie keine Alternative. Es sei absehbar, dass es dort wegen Veranstaltungen und Lärm zu Ärger mit den Nachbarn kommen und der Uferpark ohne entsprechende Bewegungsangebote nur für Gelage genutzt werde. Roland Leitner widerspricht diesem Vorwurf. "Für die Jugendlichen ist im Uferpark schon auch viel Platz da." Zudem biete man mit W-Lan, Seezugang und Beacharena ausreichend Anreize.

Was kommt in den Uferpark? Was nicht?

Mehr als 100 Kinder, 32 Jugendliche und rund 60 Erwachsene haben in Arbeitsgruppen ihre Wünsche und Ideen zur Nutzung des Uferparks nach der Landesgartenschau 2020 und für die Gestaltung der Spiellandschaft eingebracht. Diese sind nun teilweise in die Planung eingeflossen. OB Jan Zeitler stellt aber klar: "Wir haben ein intensives, aber eben auch kostenintensives Projekt vor uns." Daher könne man nicht alle Wünsche erfüllen. Folgendes ist geplant: