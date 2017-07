Überlingen Sechs Tage Sport auf Sand: Beach Days von 1. bis 6. August auf Landungsplatz

Von 1. bis 6. August finden auf dem Landungsplatz wieder die Beach Days statt. Unter anderem werden die Stadtmeisterschaften in Beachsoccer und -volleyball ausgetragen. Auch OB Jan Zeitler wird auf dem Platz stehen.

Überlingen – Bereits zum fünften Mal finden in Überlingen die Beach Days statt. „Wir haben Breiten- und Spitzensport sowie ein Rahmenprogramm für jedes Alter“, sagt Organisator Markus Dufner von MCD Sportmarketing. Auch Oberbürgermeister Jan Zeitler pflichtet ihm bei: „Es ist sicherlich ein absolutes Highlight im August für unsere Bürger, aber auch für unsere Gäste.“

In den sechs Tagen werden wieder weit über 10 000 Besucher erwartet. Den Auftakt macht das Beachsoccer-Firmenturnier am Dienstag, 1. August. Aber auch die Stadtmeisterschaft im Beachvolleyball am Freitag, 4. August, die im Quattro-Mixed-Modus ausgetragen wird, bedeutet ein Höhepunkt im Mitmach-Programm. Hier wird ein Großteil der Spiele auf den Beachvolleyball-Anlagen im Westbad an der Bodensee-Therme Überlingen ausgetragen.

Sportliche Höhepunkte sind vor allem die baden-württembergische Meisterschaft im Rahmen des LBS-Cups am Wochenende. „Es ist gewissermaßen eine Auszeichnung und eine Honorierung unserer Veranstaltung, dass uns der Verband mit der Landesmeisterschaft bedenkt“, sagt Markus Dufner. „Unter anderem die Spieler haben bislang jedes Jahr die Austragung, die Stimmung und den Zuschauerzuspruch in den höchsten Tönen gelobt, umso mehr freue ich mich dieses Jahr auf dieses Highlight.“ Aber auch das Weltranglisten-Beachtennisturnier, zu dem sich bereits Spitzenspieler aus Frankreich, der Schweiz und Deutschland angemeldet haben, wirkt weit über die Stadtgrenzen hinaus. Beim Beachhandball-Cup am Mittwoch werden einmal mehr zahlreiche Vereinsmannschaften gegeneinander antreten.

„Wir haben versucht, jeden Tag so zu gestalten, dass sowohl für Kinder, Jugendliche und Erwachsene etwas dabei ist“, erklärt Markus Dufner. Im Rahmenprogramm wird es unter anderem Tanz- und Parcours-Vorführungen geben. Außerdem treten die Guggenvamps und die Jungs vom Bodensee auf und es wird Einlagespiele geben. Besonders interessant dürfte das Prominentenspiel am Abschlusstag werden, denn sowohl Oberbürgermeister Jan Zeitler als auch einige Sponsorenvertreter haben ihre Teilnahme bereits zugesagt. Das Feld wird mit Sicherheit noch mit den einen oder anderen Volleyballprofi verstärkt werden.

„Die Beach Days sind nicht mehr wegzudenken“, sagt Jürgen Jankowiak vom Stadtmarketing Überlingen. „Sie haben großen Unterhaltungswert, bieten eine große Aufmerksamkeit und es ist immer sehr viel los.“ Rainer Schöllhorn von der Sparkasse Bodensee, der sich selbst als „Geburtshelfer“ der Veranstaltung bezeichnete, pflichtet bei: „Hier wurde etwas Tolles auf die Beine gestellt. Und das auf dem Landungsplatz, dem absoluten Filetstück der Stadt.“ Die Örtlichkeit lobt auch Sebastian Dix vom Stadtwerk am See: „So etwas gibt es kein zweites Mal am Bodensee und ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Es bietet Beach-Feeling direkt am See.“ „Und es passt perfekt zu Überlingen und bietet großen Sport“, fügt Peter Koop von der Bodensee-Therme Überlingen an. Neu dabei als Sponsor ist Philip Kleiner von idn Immobilien. Er freut sich „auf eine tolle Plattform, die generationenübergreifend für jeden Geschmack etwas bietet“.

Am Montag, 31. Juli, geht es um 7.30 Uhr los. Zunächst werden die Tribünen und ein Teil der Feldumrandung aufgestellt und eine Stunde später soll der erste Lastwagen mit Sand anrollen. Dann werden auch wieder zahlreiche ehrenamtliche Helfer vom TV Überlingen mit dabei sein. „Ohne dieses Team wären die Beach Days schlichtweg nicht möglich“, erklärt Markus Dufner und betont: „Hier kann man gar nicht oft genug Danke sagen.“ Bei den verschiedenen Disziplinen sind außerdem noch Helfer vom FC Überlingen und vom TC Überlingen im Einsatz.

Bereits zum fünften Mal finden von 1. bis 6. August die Beach Days auf dem Überlinger Landungsplatz statt. Dabei gibt es Wettbewerbe in den Disziplinen Beachsoccer, Beachhandball, Beachtennis und Beachvolleyball. Für das Firmenturnier im Beachsoccer und die Stadtmeisterschaft im Beachvolleyball kann man sich noch bis zum 27. Juli online anmelden. Weitere Informationen und Anmeldeformulare: www.beach-days-ueberlingen.de