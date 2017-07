Überlingen Sechs Jahren und 6800 Schulstunden

127 Realschüler wurden bei einer großen Abschlussfeier im Kursaal verabschiedet. Der Gesamtdurchschnitt aller Klassen liegt bei 2,4, bester Schüler ist Piero Lutz mit der Traumnote 1,2.

Überlingen – Der Rückblick auf sechs Jahre Schule habe viele Facetten, sagte Realschul-Rektorin Karin Broszat in ihrer Ansprache zur Verabschiedung von 127 Schülern aus insgesamt fünf Klassen. Etwa 6800 Schulstunden haben sie an der Schule verbracht. Hinter dieser Zahl verbergen sich aber nicht nur Unterricht, sondern viele Erlebnisse, kleine und große Geschichten: Einschulung, Schullandheim, Freude und Leid über Noten, Stress und Erfolgserlebnisse, Streiche, Freundschaften.

"Ab jetzt schreibt ihr eurer Lebensbuch selbst, habt ein großes Stück Freiheit in der Hand", gibt die Rektorin den Schülern mit auf den Weg. "Denkt fröhlich, aber auch gnädig an eure Realschulzeit zurück." Denn Lehrer und Eltern seien es gewesen, die alle "notwendigen Hebel" in Bewegung setzten, "um euch diesen erfolgreichen Abschluss zu ermöglichen".

Der Schulchor unter Leitung von Roland Ruf schmetterte das Lied "Feuerwerk" als Vorgeschmack auf all die großartigen Leistungen der diesjährigen Schulabgänger. Der Gesamtdurchschnitt in allen Klassen beträgt 2,4, den besten Klassendurchschnitt erreichte die Klasse 10d mit 2,2. Bester Schüler ist mit einem Durchschnitt von 1,2 Piero Lutz. Auch von den Schülersprechern gab es aufmunternde Worte. Nicht alle werden wohl die Schule vermissen, dennoch bleiben die großen Erfahrungen und Erlebnisse. Jetzt sei es an der Zeit, sich zu erholen und bei Partys kräftig zu feiern. Manuela Müller-Choinowski vom Elternbeirat betonte, dass das Glück im Leben aber nicht nur von Schulabschlüssen abhänge. Es komme darauf an, Spaß im Beruf zu haben und die Fähigkeit, das Leben in allen Spielarten zu genießen. Das Lied "like this", gesungen von Amelie Drössel und Tabea Woerner aus der 10e, stimmte auf die Vergabe der zahlreichen Preise und Belobigungen ein, gefolgt von der Übergabe der Zeugnisse.

Die Absolventen