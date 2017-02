Überlingen Sebastian Dierig wird Beauftragter für Menschen mit Behinderung

Der 26-Jährige ist vom Gemeinderat gewählt worden und setzt sich für die Belange von Menschen mit Behinderung ein.

Überlingen (hpw) Zum ersten ehrenamtlichen Beauftragten der Stadtverwaltung für die Belange von Menschen mit Behinderung wählte der Gemeinderat den 26-jährigen Sebastian Dierig. Nachdem er in Bayern eine Ausbildung als Technischer Zeichner absolviert hat, ist er jetzt als Assistent in der Geschäftsleitung des Unternehmens seines Vaters tätig, der Glasgestaltung Dierig.

In seiner Vorstellung vor dem Gemeinderat betonte der junge Überlinger den Grundsatz "nicht über uns ohne uns", der auch in der Bodensee-Deklaration für Inklusion den Anspruch der Menschen mit Behinderung widerspiegelt, sich selbst zu vertreten und für sich selbst sprechen zu wollen. Dass die Stadt erstmals die Stelle eines ehrenamtlichen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung ausgeschrieben hatte, ist auf einen Impuls von Sebastian Dierig zurückzuführen, der vor knapp einem Jahr nach einem Forum des Arbeitskreises Ethik am Helios-Spital zum Thema Inklusion an die damalige Oberbürgermeisterin Sabine Becker herangetreten war.

Nach der offiziellen Ausschreibung der Stelle hatten sich insgesamt vier Interessenten bei der Stadt beworben. Dierig wurde in geheimer Wahl mit einer deutlichen Mehrheit gewählt. Engagiert hatte sich der Überlinger im vergangenen Sommer beim "Mittendrintag" des Landkreises und die erarbeitete Bodensee-Deklaration an Sozialminister Lucha und Landrat Wölfle überreicht.