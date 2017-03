Überlingen Schwerverletzter nach Kollision mit Lastwagen bei Aufkirch

Ein Lastwagen kollidiert in einer Rechtskurve mit zwei Autos, eine Person wird eingeklemmt und muss von der Feuerwehr befreit werden.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Montagabend auf der Serpentine unterhalb von Aufkirch ereignete, wurden vier Personen verletzt, eine davon schwer. Ein abwärts fahrender Lastwagen war kurz nach 16 Uhr in der scharfen Rechtskehre mit zwei Autos kollidiert, die in Richtung Aufkirch unterwegs waren. Um 16.21 Uhr war ein Notruf bei der Feuerwehr Überlingen eingegangen, deren Abteilung Stadt mit dem Hilfeleistungszug ausrückte und eine eingeklemmte Person aus dem zweiten Auto befreien musste.

Nach Aussagen der Einsatzkräfte war vermutlich der Anhänger des Lastwagens in der Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte zunächst ein in Heidelberg zugelassenes Fahrzeug leicht touchiert, um dann mit einem Golf mit Konstanzer Kennzeichen massiv zu kollidieren. Die Verletzten wurden notärztlich versorgt und ins nahe Krankenhaus gebracht. Die Straße musste in beide Richtungen gesperrt, der Verkehr umgeleitet werden.