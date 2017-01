Überlingen Schwerverletzter nach Frontalkollision auf B 31 bei Überlingen/Nußdorf

Ein 60-Jähriger aus dem Kreis Konstanz gerät aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn.

Einen Schwerverletzten forderte am Montag kurz nach 10 Uhr morgens der nahezu frontale Zusammenstoß eines Pkw aus dem Kreis Konstanz auf der B 31 bei der Abfahrt Nußdorf mit einem entgegenkommenden, unbeladenen Lkw aus Rumänien. Der Pkw-Fahrer, der alleine in Richtung Überlingen unterwegs war, war nach Aussagen der Polizei in der leichten Rechtskurve vor der Ausfahrt aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und kollidierte mit dem Lastwagen. Die Straße sei zum Unfallzeitpunkt nicht glatt gewesen. Trotz einer Vollbremsung habe der Lkw-Fahrer die Kollision nicht verhindern können, blieb selbst aber unverletzt.

Der Pkw, ein Volkswagen Passat, kam erst rund hundert Meter weiter gegen die ursprüngliche Fahrtrichtung neben der Straße zum Stehen. Da der 60-jährige Fahrer eingeklemmt war, musste die um 10.20 Uhr alarmierte Feuerwehr das Dach abtrennen und ihn mit schwerem Gerät aus der völlig demolierten Kabine befreien. "Der Schwerverletzte war ansprechbar und sein Kreislauf zu diesem Zeitpunkt stabil", sagt Einsatzleiter und Zugführer Christian Gorber. "Daher konnten wir uns bei der Bergung die nötige Zeit lassen und möglichst schonend vorgehen."

Nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst wurde der 60-Jährige mit dem Hubschrauber zur weiteren Behandlung nach Ravensburg geflogen. Die B 31 war nach dem Unfall mehrere Stunden voll gesperrt, da auch der Lkw abgeschleppt werden musste. Der Verkehr wurde ab dem Burgberg und Oberuhldingen umgeleitet.