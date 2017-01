Überlingen Schwerer Unfall auf schneeglatter Straße mit schlechtem Profil auf den Reifen - eine Schwerverletzte

Mit besseren Winterreifen wäre das vermutlich nicht passiert: Am Sonntag ist gegen 13.30 Uhr der Fahrer eines Audis frontal in den Peugeot 106 einer jungen Frau gerutscht. Sie zog sich schwere Verletzungen zu.

Mit schweren Verletzungen musste eine junge Frau am Sonntag ins Krankenhaus gebracht werden. Sie war gegen 13.30 Uhr auf der L 200 von Überlingen Richtung Lippertsreute unterwegs, als sie frontal mit einem Audi A 3 kollidierte. Der Audi-Fahrer war aus entgegengesetzter Richtung am Ausgang einer langgezogenen Rechtskurve ins Schleudern geraten. Zum Unfallzeitpunkt war die Straße mit Schnee bedeckt, teilte die Polizei mit. Wie ein Beamter bei der Unfallaufnahme sagte, wäre der Unfall mit besseren Winterreifen vermutlich nicht passiert. Das Profil sei nahezu an der untersten Grenze, zwar noch im gesetzlich zulässigen Rahmen, allerdings geringer als vom ADAC empfohlen. "Was die Versicherung daraus macht, ist dann wieder eine andere Frage", so die Äußerung des Polizeibeamten.