Überlingen Schwerer Unfall auf der L200 Richtung Lippertsreute

Die Freiwillige Feuerwehr Überlingen musste am Dienstag eine Frau aus einem Opel Corsa befreien. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde leicht verletzt, die Frau Schwer.

Am Dienstagnachmittag gegegen 16.10 Uhr wurde die Feuerwehr Überlingen mit den Abteilungen Bambergen und Stadt zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Landstraße 200 gerufen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei, die noch am Unfallort Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen hat, kam ein in Richtung Überlingen fahrender Kleinwagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem in Richtung Lippertsreute fahrenden Opel Corsa.

Wie die Feuerwehr in einem Pressebericht schreibt, wurde aufgrund des heftigen Aufpralls der Opel 360 Grad um die eigene Achse gedreht und kam erst im rechten Straßengraben zum Stehen. Durch die starke Deformierung auf der Fahrerseite wurde die Fahrerin dabei in ihrem Auto eingeklemmt und musste mit Hilfe schweren Geräts durch die Feuerwehr befreit werden. Während der vermeintliche Unfallverursacher mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus nach Überlingen gebracht wurde, wurde die schwerverletzte Fahrerin des Opel Corsa mit dem Rettungshubschrauber nach Singen in die Klinik geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand laut Einschätzung der Polizei wirtschaftlicher Totalschaden. Die Feuerwehr Überlingen, die unter der Leitung des Kommandanten Heiko Ackel mit den Abteilungen Stadt und Bambergern mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz war, sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte den Rettungsdienst bei der Rettung der verletzten Personen. Neben der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst, die Polizei und ein Rettungshubschrauber in den Einsatz mit eingebunden.