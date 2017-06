Überlingen Schwedenprozession wird ökumenisch

Die Evangelische Kirche wird erstmalig aktiv bei der Schwedenprozession in Überlingen dabei sein. Sie gestaltet die Andacht vor Franziskanerkirche. Anschließend laufen Vertreter bei der Prozession mit.

Überlingen – Es ist gerade einmal vier Jahre her: 2013 erteilten die damalige Oberbürgermeisterin Sabine Becker und der damalige Stadtpfarrer Hansjörg Weber der Idee einer ökumenischen Schwedenprozession noch eine klare Absage: Das würde die Abschaffung der jetzigen Tradition bedeuten und das würden die Überlinger Bürger nicht akzeptieren, so die beiden damals im SÜDKURIER-Interview.

Vier Jahre später wird das damals Unmögliche doch möglich: Erstmalig wird die evangelische Kirche an der Schwedenprozession teilnehmen. "Wir sind als Gast dabei", bestätigt Dekanin Regine Klusmann. Dabei sind sie mehr als nur Gast, sie werden aktiv an der Schwedenprozession teilnehmen und die Andacht an der ersten Station vor der Franziskanerkirche gestalten und auch abhalten. Anschließend werden sich die Vertreter der evangelischen Kirche in die Prozession einreihen und mitlaufen.

"Wir feiern hier gemeinsame Gottesdienste, darum fiel die Wahl auf die Franziskanerkirche", sagt Dekanin Klusmann. Sie und Pfarrer Karl-Heinz Berger stehen vor der Miniatur-Nachbildung der Schwedenprozession in der Franziskanerkirche und spielen die Schwedenprozession durch. Auch letzte organisatorische Fragen werden geklärt, immerhin ist es eine Premiere für beide Kirchen. Und da kommen viele Fragen auf, nicht nur organisatorische.

"Ich fand das sehr befremdlich", erinnert sich Dekanin Klusmann, als sie 2012 nach Überlingen kam und erstmalig mit den Überlinger Schwedenprozessionen konfrontiert wurde. Jene Dankesprozessionen, bei der gemäß Gelübde am Jahrestag des feindlichen Abzugs und als Siegeszeichen ein Gottesdienst abzuhalten und das Bildnis der Jungfrau Maria herumzutragen ist. Das katholische Überlingen hatte 1632 und 1634 die Stadt erfolgreich gegen die protestantisch-schwedischen Truppen verteidigt, die plündernd und brandschatzend durch die Lande zogen.

"Das macht es heikel und delikat," den Satz formulieren beide, darin sind sie sich einig. Denn jetzt läuft die Evangelische Kirche mit in der marianisch geprägten Prozession, zwischen Sebastian-Statue und der Mutter Anna-Statue. Auch das ist neben dem Siegesgedanken so ein spannender Punkt, bei dem noch Antworten gesucht werden.

Die liefern Klusmann und Berger teilweise auch und interpretieren die Prozession nicht als Siegesparade über die Protestanten, sondern als Bitte der Überlinger Bürger vor dem Bewahren von Unheil: Immerhin wurde Überlingen damals nicht zerstört. Und der Dreißigjährige Krieg ist auch nicht allein als Glaubenskrieg zwischen Katholiken und Protestanten anzusehen, es ging auch um Wirtschaft und Politik.

1643 wurde Überlingen doch von protestantischen Truppen erobert. Dennoch sollte es noch mehr als 200 Jahre dauern, bis die erste evangelische Kirche in Überlingen gebaut wurde. Heute sind 80 Prozent der Paare in Überlingen konfessionsübergreifend, also gemischt religiös, wie Dekanin Klusmann berichtet: "Die haben eine gute Lösung für sich gefunden."

"Es geht nicht um die Verteidigung des Glaubens", stellt Pfarrer Berger fest: "Das Gelöbnis ist kein Gelöbnis der Kirche, es ist ein Gelöbnis der Bürgerschaft." Und das war der Punkt, an dem Bewegung in die Sache kam, wie sich Dekanin Klusmann an die jüngste Entwicklung erinnert: "Wir haben viel Gemeinsamkeiten, wir können noch viel gemeinsam machen."

"Das ist ein wichtiger und mutiger Schritt nach vorn", attestiert Pfarrer Berger die Neuerung. Dazu gehören Respekt und Toleranz. "Es ist menschlich, wenn man die Bewahrung von Unheil einer höheren Macht zurechnet," so die Dekanin. Gemeinsam mit Pfarrer Berger erinnert sie daran, dass während der Prozession auch für Frieden und für ein gutes Miteinander der Menschen in der Stadt gebeten und gebetet wird.

"Schulter an Schulter," so Karl-Heinz Pfarrer Berger, wollen sie die Schwedenprozession moderner machen: "Und dann werden wir sehen, wie die Leute reagieren." Er ist optimistisch: "Ich sehe die Sache positiv." Das sieht auch Dekanin Regine Klusmann so, und blickt bei der ökumenischen Schwedenprozession in Überlingen schon in die Zukunft. "Da kann schnell eine Tradition daraus werden."

Schwedenprozession

Die ehemalige Reichsstadt Überlingen und die Kirchengemeinde St. Nikolaus erfüllen am Sonntag, 9. Juli, das Gelübde der 2. Schwedenprozession. Die beiden Schwedenprozessionen wurden während des Dreißigjährigen Kriegs aus Dank für die Bewahrung der Stadt bei der Belagerung durch schwedische Truppen feierlich gelobt.

Am 11. Juli 1632 versuchte Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar, die Stadt zu überfallen und im Handstreich zu nehmen. Vom 23. April bis 16. Mai 1634 belagerte Feldmarschall Gustav Horn vergeblich die Stadt und musste nach schweren Kämpfen wieder abziehen. Die Abwehr beider Belagerungen wurde dem Beistand Gottes und vor allem der Gottesmutter Maria zugeschrieben. Seitdem werden die Dankprozessionen fast ununterbrochen zweimal im Jahr abgehalten.