Überlingen "Schulz-Effekt" erreicht auch Überlinger SPD

Genossen üfreuen sich über leichten Mitglieder-Zuwachs und sprechen von "gefühlter Trendwende"

Ein neues Mitglied haben die Bürger den Überlinger Sozialdemokraten schon bei der Wahl von Jan Zeitler zum Stadtoberhaupt am 27. November beschert. Lange bevor der bundesweite Schulz-Effekt einsetzte. Und beim neuen Oberbürgermeister handelt es sich lediglich um einen Zuzug. Doch langsam scheint auch die bundesweite Sympathiewelle für die SPD bis in den tiefen Süden auszustrahlen, wo das Wahlergebnis im März 2016 besonders bitter war. „Überrannt“ wird der Ortsverein hier zwar nicht, wie es der Kreisvorsitzende Dieter Stauber in anderen Regionen zu beobachten glaubt. Bei der aktuellen Hauptversammlung konnte Ortsvorsitzender Christian Gospodarek immerhin von drei neuen Mitgliedern berichten und einer gefühlten Trendwende. Während sich der Genosse OB wegen einer leichten Erkältung und einem am Samstag anstehenden Vortrag bei einem Seminar der Friedrich-Ebert-Stiftung in Stuttgart entschuldigt hatte („Bürgermeister werden – ein Erfahrungsbericht“), konnte Vorsitzender Gospodarekt zumindest eines der neu ausgestellten Parteibücher an die Frau bringen. Mit Iris Henssler-Gallée an eine Frau, für die nach eigenem Bekunden tatsächlich der Tag des Wechsels den Ausschlag gegeben hat, einen Mitgliedsantrag zu stellen. Wie erklärt sie diesen Schritt, der auch andernorts manchen politischen Analysten vor Rätsel gestellt hat?

„Bei mir ist es ganz paradox, da mir die SPD quasi in den Genen liegt und mein Vater lange aktiver Betriebsrat war“, erklärt Henssler-Gallée, die seit zwei Jahren in Überlingen zuhause ist. Doch an eine Mitgliedschaft hatte sie bisher nicht gedacht. Sigmar Gabriel habe eigentlich „keinen schlechten Job“ gemacht, sagt sie. Den Impuls habe im Januar dennoch der Respekt vor Siegmar Gabriels „bemerkenswerter Entscheidung“ zum Rückzug gegeben. „Jetzt muss endlich etwas geschehen“, habe sie gedacht. „Noch am gleichen Abend habe ich im Internet den Antrag auf die Mitgliedschaft gestellt“, sagt die 64-Jährige, die sich intensiv mit Politik befasst und sich in mehren Wochen- und Tageszeitungen darüber informiert

Im ganzen Bodenseekreis komme die SPD seit Januar auf rund 25 Neumitglieder, schätzt Kreisvorsitzender Stauber. „Schätzen“ deshalb, „weil viele Anträge über das Internet uns erst ein, zwei Wochen später gemeldet werden.“ Immerhin seien es jetzt schon mehr als im ganzen letzten Jahr. Wie erklärt sich der Kreisvorsitzende den Effekt? An den Themen habe sich tatsächlich nichts geändert sagt Stauber: „Doch es kommt immer darauf an, wie man etwas erzählt bekommt und von wem.“