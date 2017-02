Überlingen Schulkunst auf hohem Niveau

Das Gymnasium Überlingen gibt bei einer großen Ausstellung in der Galerie "Fauler Pelz" Einblicke in Kunstunterricht. 185 Arbeiten von Schülern der Klassen 5 bis 12 sind zu sehen. Zur Vernissage kamen 250 Besucher.

Überlingen – Kunstunterricht ist persönlichkeitsbildend, sensibilisiert die Wahrnehmung, fördert die Kreativität und macht Mut: Darin waren sich alle Redner bei der Vernissage der dritten Ausstellung "Kunst an Überlinger Schulen" in der städtischen Galerie "Fauler Pelz" einig. Nach der Waldorfschule (2015) und der Realschule (2016) präsentiert diesmal das Gymnasium 185 Arbeiten aus dem Kunstunterricht der Klassen 5 bis 12. Waren die Ausstellungen in den vergangenen Jahren schon Besuchermagnete, so sprengten etwa 250 Anwesende bei der jüngsten Vernissage beinahe die räumliche Kapazität der eh schon großzügigen Galerieräume. In seinem Grußwort zeigte sich Oberbürgermeister Jan Zeitler beeindruckt von der Vielfalt und Qualität der Arbeiten. Der Kunstunterricht helfe, Gedanken zu ordnen, sie zu konkretisieren und mit der Welt in einen kreativen, gestalterischen Austausch einzutreten, durchaus kritisch reflektierend, im Prinzip aber immer konstruktiv.

"Ausdruck lindert Druck!" Rainer Schöllhorn als Vertreter der Sparkasse Bodensee, Sponsor der Ausstellung, betonte, dass es darauf ankommt, das kreative Potenzial der Jugend zu fördern. "Wir brauchen selbstbewusste Menschen mit Ideen und dem Mut, etwas in der Welt zu bewegen." Der stellvertretende Schulleiter des Gymnasiums, Willi Rinderer bedankte sich bei den Kunstlehrerinnen Michaela Asshoff, Regina Bürk, Brigitte Duelli und Angela Siegel, ohne deren unermüdliches Engagement diese Präsentation nicht möglich gewesen wäre. Der Kunstunterricht sei Gelenkstelle in den Lehrplänen für ganzheitliches Lernen und ein wesentlicher Baustein in der Persönlichkeitsentwicklung.

In ihrer Laudatio führte Kunsthistorikerin Maria-Gratia Rinderer durch die Themenbereiche der Ausstellung: Porträt, Landschaft, Plastik, Stillleben, Architektur und die Auseinandersetzung mit den Bilderfluten einer durchdigitalisierten Welt. Neben Handwerklichkeit und Technik, Stil und kreativer Umsetzung spielt auch der kunsthistorische Hintergrund eine zentrale Rolle, die Auseinandersetzung mit Künstlerpersönlichkeiten und den stilistischen Zeitströmungen. Musikalisch untermalt wurde die Vernissage von Johanna Balthes am Klavier und der Showgruppe der Musicalschule Bodensee.

Die Ausstellung läuft bis Sonntag, 26. März, und ist dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 11 bis 17 Uhr geöffnet.