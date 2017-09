Überlingen Schulen in Überlingen beklagen den Lehrermangel

Auch Überlinger Schulen sind vom deutschlandweiten Lehrermangel betroffen. Die meisten sind zum Start ins neue Jahr noch gut aufgestellt, erkranken darf jedoch keiner. Der Schulamtsleiter fordert "kreative Lösungen" der Rektoren, um dem Problem zu begegnen.

Zu wenig Lehrer hat das Land! Das Problem kennen auch die Schulen am Bodensee. Deutschlandweit fehlen zu viele Bewerber. Susanne Eisenmann, Ministerin für Kultus, Jugend und Sport, beklagt, dass es derzeit 635 unbesetzte Stellen gäbe. Einer der Gründe für die Entwicklung sei, dass sich die meisten jungen Anwärter in große Städte versetzen lassen. Gerade die ländlichen Regionen haben dann das Nachsehen.

Klaus Moosmann, Leiter des Schulamtes in Markdorf, bemängelt, dass auch in der Bodenseeregion zu wenig Bewerber, vor allem für Grundschulen, zur Verfügung stehen. "Wir haben genug Geld und auch die Motivation, um junge Lehrkräfte einzustellen. Das Problem ist der Bewerbermangel." Moosmann erwarte von den Schulleitern "kreative Lösungen", um das Problem bestmöglich in den Griff zu bekommen. "Eine Lösung sind Freiarbeitsstunden, in denen die Lehrer ihren Schülern Aufgaben geben, die sie selbstständig erledigen." Dadurch könnten die Lehrer mehrere Klassen parallel betreuen. "Ich möchte in unserem System auf Qualität und nicht auf Quantität setzen", so Moosmann weiter. Anstatt neue Lehrkräfte einzustellen, die der gewohnten Qualität nicht entsprächen, warte der Schulamtsleiter lieber ab und hoffe, dass die Situation in den nächsten Jahren besser werde. "Das sind wir unseren Schülern schuldig."

Dabei ist die Situation schon jetzt schon jetzt angespannt. Wenn Lehrkräfte erkranken, sieht es düster aus. Das eigene Kontingent ist nicht groß genug, um die Belastung bei Fehlzeiten aufzufangen. Mögliche Vertretungslehrer sind und bleiben Mangelware. In Ausnahmefällen bleibt den Schulleitern nichts anderes übrig, als Klassenstunden ausfallen zu lassen. So auch an der Realschule Überlingen. "Letztes Jahr hatten wir sehr viele Ausfälle, es ist fast unmöglich in kurzer Zeit Ersatz zu finden", beschreibt Schulleiterin Karin Broszat den engen Personalplan. Zu Beginn des Schuljahres könne die Schule das Pflichtprogramm noch erfüllen, denn "bislang ist es nicht besonders tragisch", so Broszat weiter. Auch die meisten anderen Schulen in Überlingen sind derzeit noch gut aufgestellt. Selbst die Grundschulen, die bundesweit mit dem Lehrermangel besonders schwer zu kämpfen haben, sind in Überlingen aktuell noch ausreichend besetzt. Das bestätigen die Rektoren der Wiestor- und Burgbergschule sowie der Grundschule Nußdorf. Aber: Wenn im Oktober die Grippewelle zuschlägt, wird es voraussichtlich wieder zu akkuten Engpässen kommen.

Besonders betroffen ist hingegen schon jetzt die Grundschule in Hödingen. Dort kommen 66 Schüler auf gerade einmal sieben Lehrer, wovon einer aus Nußdorf abgeordnet ist. Nur durch freiwillige Mehrarbeit und besonderes Engagement der sieben Lehrer seien AGs zumindest teilweise möglich, bedauert Schulleiterin Bettina Reich. Bereits im letzten Jahr hätten zu viele Lehrer gefehlt, um alle Veranstaltungen durchzuführen. Vor allem bei längeren Krankheiten oder Lehrerinnen, die in den Mutterschutz gehen, könne die Schule oft die Ausfälle nicht ausreichend kompensieren, so Reich. Manchmal müssten die betroffenen Schüler auf andere Klassen aufgeteilt werden. Im Ausnahmefall müssten die Stunden schlicht entfallen.

Sinnbildlich für die schlechte Lehrersituation an der Grundschule Hödingen ist der Sportunterricht. Wie im letzten Jahr fehlt auch ab dem 11. September ein echter Sportlehrer. Die Folge: Aus rechtlichen Gründen können derzeit keine Sportstunden angeboten werden. Um den Schülern trotzdem einen Ausgleich zu bieten, werden lediglich sogenannte „Bewegungsstunden“ abgehalten. Diese werden von Lehrern aus anderen Fachrichtungen übernommen. "Es ist ein großer Vorteil, dass die Kollegen sehr flexibel sind“, lobt die Rektorin ihre Kollegen stolz. Nur deshalb sei auch eine tägliche, freiwillige Mehrarbeit möglich.

