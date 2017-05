Überlingen Schülerin holt Raye Zaragoza für Konzert und Vortrag an die Waldorfschule

Raye Zaragoza, Sängerin aus den USA, reist seit ihrem 14. Lebensjahr durch die Welt. Am Samstag, 3. Juni, 20 Uhr, gibt sie an der Waldorfschule ein Konzert und hält einen Vortrag. Ihre Mission ist der Einsatz für indigene Völker in den USA.

Raye Zaragoza folgt der Einladung einer Schülerin, die während ihrer Jahresarbeit eine Dokumentation über indigene Künstler erstellt hat und ihren Song „In The River“ miteinbringen durfte, wie es in einem Pressetext der Waldorfschule heißt. Für diesen Song wurde die Künstlerin vor kurzem mit dem „Honesty Oscar Award“ in der Kategorie „Best Song“ ausgezeichnet. Diesen schrieb sie in Solidarität mit den Standing Rock Sioux im Kampf gegen die Dakota Access Pipeline. Ihr Musikstil reicht von bluesig, folkig bis verträumt. Ihre Lieder zeichnen sich durch eine starke Wahrhaftigkeit aus, die sich in ihrer Stimme, in den Texten und den Melodien widerspiegelt. In ihrem Vortrag singt Raya Zaragoza Lieder aus ihrem neuen Album „Fight For You“ und berichtet von der Situation der Indigenen in den USA. Der Eintritt kostet 3 oder 5 Euro.

Hörprobe unter www.rayezmusic.com/