Überlingen Schüler stürmen grünes Klassenzimmer: Lang ersehnter Freiraum für Unterricht und AGs, Musik und Theater

Das Gymnasium eröffnet hat das lang ersehnte grüne Klassenzimmer zwischen Neubau und Hauptbau eröffnet.

Überlingen (hpw) Voll des Lobes war Hans Weber, Rektor des Gymnasiums, über die Kooperation mit der Stadtverwaltung und den beteiligten Firmen bei der Umsetzung des "grünen Klassenzimmers" zwischen Neubau und Hauptbau. "Angesichts der sonst oft kritischen Äußerungen muss man das auch einmal deutlich sagen", betonte Weber. Die neue Einrichtung unter freiem Himmel verfügt über eine kleine Bühne, auf der die Schulband gleich musizierte, harmonisch geschwungene Sitzflächen an einem Halbrund für den Unterricht, die grün gesäumt sind von Ziergräsern und jungen Bäumen. Die Schule wolle das schöne Ambiente für den Unterricht nutzen, aber auch für Arbeitsgemeinschaften oder Theateraufführungen.

Schon bei seiner Begrüßung hatte der Schulleiter das neue Klassenzimmer auch zu einem kleinen Ausflug in die deutsche Grammatik für alle genutzt. "Auf diesem Platz hätte eigentlich jemand stehen sollen", hob Weber an: "Das ist Konjunktiv 2, also irrealis." Das heiße, das der zur Eröffnung angemeldete Oberbürgermeister Jan Zeitler nicht erscheinen werde und sich wegen eines anderen, länger dauernden Termins eine Stunde zuvor entschuldigt habe. Über das Lob der Schule dürften sich Lub Pekelder und Heike Heusel vom Technischen Facility Management der Stadt ebenso gefreut haben wie Landschaftsarchitekt Johannes Göpel von der "Freiraum Werkstatt" und Torsten Hainmüller, dessen Radolfzeller Firma das Konzept umsetzte. Den Türöffner spielten Heusel und Pekelder mit einer Schere.

Die Geburt der Idee liege zwar inzwischen schon rund sieben Jahre zurück und die Realisierung habe sich etwas verzögert, sagte Schulleiter Weber. Schneller als in andere Klassenzimmer stürmten die Schüler auf das neue Grün, das mit robustem Rollrasen gut ausgestattet ist, und nahmen den Freiraum schnell in Besitz. Die SMV habe mit ihren Ideen viel zu der Gestaltung beigetragen, betonte der Rektor. Die Stadt habe viele Wünsche aufgegriffen und weitergegeben, die Planer und die Gärtner hätten das Ganze sehr gut umgesetzt. Weber: "Ich muss sagen: Das ist richtig toll geworden."