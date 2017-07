Überlingen Schüler holen mit Feld-Roboter zweiten Platz

Im Keller des Überlinger Gymnasiums ist eine kleine Technik-Schmiede entstanden. Schüler tüfteln hier zum Beispiel an einem Feld-Roboter, der bei einem internationalen Wettbewerb in England einen zweiten Platz gewonnen hat.

Hinter dem Hauptgebäude des Gymnasiums Überlingen führt eine kleine Treppe in einen für eine Schule ungewöhnlichen Ort. Auf den Tischen des großen Kellerraumes stapeln sich Steckdosen und Drahtzangen, Kabel hängen von der Decke und große Bildschirme erleuchten Kinderaugen. Hier, im Schülerforschungszentrum in Überlingen, wird jeden Freitag getüftelt und gebastelt bis in die späten Abendstunden. Dabei soll eine Art des Lernens geschult werden, die nicht durch gute Zensuren, sondern "von innen heraus" motiviert ist. Unabhängig ihrer Schulform, Noten oder dem Geldbeutel der Eltern können Schüler mit der Unterstützung der betreuenden Lehrer und ehrenamtlichen Helfer ihre Ideen einbringen und eigene Projekte verwirklichen.

Eines dieser Projekte ist der Feldroboter, der auf dem "Field Robot Event" in England den zweiten Platz gewonnen hat. Mithilfe ihres Betreuers Lukas Locher haben die Schüler Christoffer Raun, Timo Schönegg, David Lippner, Samuel Layer-Reiss, Marcus Bolter und Jacob Schupp eine Roboterplattform entwickelt, die mittels Lasersensoren und Kameras verschiedene Tätigkeiten autonom ausführen kann. Ein ganzes Jahr lang plante, programmierte und baute die Schülergruppe den Roboter, wenn nötig auch bis in die Nacht. "In den Pfingstferien, als es in die Bauphase ging, waren wir teilweise von morgens um neun Uhr bis nachts um ein Uhr hier", erinnert sich Jacob Schupp. Kein Wunder: Von den elektrischen Platinen bis hin zur Verkleidung ist alles selbst gebaut. "Ich freue mich, dass die vielen Nachtschichten belohnt wurden", sagt Locher über den Erfolg auf dem "Field Robots Event".

Marcus Bolter und Jacob Schupp gehören zu den jüngeren Schülern im Schülerforschungszentrum. Sie wurden von Lukas Locher, der auch ihr Lehrer am Gymnasium ist, eingeladen in das Projekt reinzuschnuppern, waren begeistert und sind geblieben. "Jacob stellte im Physikunterricht oft verquere und schwierige Fragen, deswegen dachte ich, dass das gut passen könnte", erklärt Locher. Querdenken und ein gewisser Erfindergeist sind hier gefragt. Marcus Bolter arbeitet gerade an einem Sumo-Roboter, mit dem er bei Wettkämpfen gegen andere antreten möchte. Jacob Schupp entwickelt einen Katamaran, der mit Solarenergie angetrieben werden soll. Ob sie ihren Erfindergeist zum Beruf machen wollen, können die beiden Jugendlichen noch nicht sagen. "Eigentlich wollte ich ja mal Jura studieren, weil ich so gerne rede. Als meine Lehrer mich mal im SFZ besucht haben, konnten sie kaum glauben, dass ich auch still sitzen kann", sagt Jacob Schupp, bevor er sich seinem Bildschirm zuwendet und in die Recherche vertieft.

"Field Robot Event"

Auf dem jährlich stattfindenden "Field Robot Event" kommen Studierende und einige wenige Schüler aus aller Welt im englischen New Shrophire zusammen, um ihre selbst gebauten Roboterfahrzeuge gegeneinander antreten zu lassen. Die Fahrzeuge müssen dabei in einem Maisfeld bestimmte Muster abfahren und Hindernisse entdecken. Das SFZ-Team aus Überlingen ist eines der wenigen Schülerteams, das an diesem Event teilnimmt. (ies)