Überlingen Schüler führen Dreigroschenoper an Waldorfschule auf

Die Aufführungen finden ab Donnerstag, 27. April, an der Waldorfschule statt. Die Jugendlichen stecken viel Arbeit in die Proben.

Überlingen – Mackie Messer steht am Galgen, keine Hoffnung mehr für den Verbrecher, der gute Beziehungen zum Polizeichef Brown hatte. Und die erhoffte Begnadigung lässt auch auf sich warten. Das ist die Schlussszene der Dreigroschenoper von Bertolt Brecht mit Musik von Kurt Weill, aufgeführt von den Oberstufenschülern der Waldorfschule. Der Endpunkt einer Arbeit, die kurz nach den vergangenen Sommerferien angefangen hat.

Claudius Hoffmann ist der Regisseur. Selbst Schauspieler, hatte er vor eineinhalb Jahren Klassenprojekte im Fach Schauspiel mitgestaltet. Das kam gut an, er wurde gefragt, ob er Regie im nächsten Oberstufen-Musical führen möchte. Hoffmann hat es gemacht und ist von den Schülern begeistert. "Die Jugendlichen bringen sich alle ein und machen mit. Nicht nur ihre Rollen spielen sie mit Engagement und Enthusiasmus, sie beteiligen sich auch an den anderen Gewerken einer solch großen Aufführung", so Hoffmann. Denn die Schüler übernehmen Aufgaben in den Bereichen Licht, Kostüme, Maske und Bühnentechnik. Noch etwas ist für Hoffmann wichtig, Ordnung und Sauberkeit auf der Bühne. Aus Erfahrung weiß er, dass das eine Sache ist, mit der Profi-Schauspieler nicht immer klar kommen. "Aber mit den Schülern hat es von Anfang an funktioniert, vor jeder Probe wird die Bühne geputzt", stellt Hoffmann erfreut fest.

Die Schüler haben bestimmt, welches Stück dieses Mal aufgeführt wird. Am Oberstufen-Musical beteiligen sich die Klassenstufen neun bis zwölf. Nur alle vier Jahre wird ein Musical aufgeführt. Die Vorbereitung und die Proben laufen komplett neben dem Unterricht. "Seit dem Herbst sind die Schüler zwei Mal wöchentlich zwei Stunden in der Projektarbeit. In der Schlussphase mit den Durchlaufproben in den Osterferien sind die Schüler von acht Uhr morgens bis acht Uhr abends beschäftigt", erzählt Hoffmann. Dabei sind nicht nur die Schauspieler auf der Bühne aktiv, sondern auch das große Orchester, die Licht- und Bühnentechnik, Maske und Kostüme. Alles muss bis zur Premiere ineinandergreifen.

Regisseur Hoffmann bleibt gelassen, obwohl er eigentlich drei Aufführungen gleichzeitig planen muss. Denn die Hauptrollen sind dreifach besetzt, die Nebenrollen doppelt. Der Andrang der Schüler war einfach zu groß. Aktuell sind allein 65 Schüler für die vier Abendvorstellungen am Proben. Einige von ihnen machen dabei nebenher ihre mittlere Reife oder ihr Abitur.

"Es ist eine einmalige Möglichkeit", ist zu hören, wenn die Schüler gefragt werden, warum sie zusätzlich zum eigentlichen Schulbetrieb noch die Mitarbeit für das Musical auf sich nehmen. "Es ist eine einmalige Möglichkeit, ein Teil vom Ganzen zu sein. Jeder an der Schule hat nur einmal die Chance, beim Musical dabei zu sein", bestätigt Julika während ihr die Schauspielkollegen zustimmen. Gisbert hat eine Nebenrolle mit Gesangseinlage. "Ich hätte mir nicht vorstellen können, vor anderen zu singen. Das Spiel hier hat mir Selbstvertrauen auch im Alltag gegeben", merkt er an, das Nicken der anderen bestätigen ihn. Das Gemeinschaftsgefühl, gemeinsam etwas entstehen zu lassen, sich von Rückschlägen nicht entmutigen, auch als kleines Teil des Ganzen gebraucht zu werden, die Argumente für das Engagement wiederholen sich. Hoffmann wundert sich nicht. "Sobald Menschen freiwillig was tun können, hat man die maximale Potenzialentfaltung", beschreibt er das Phänomen.

Am Ende der Sommerferien 2016 hatte er mit drei Musiklehrern drei Vorschläge gemacht. Brecht hat gegen Mozart und "My fair lady" gewonnen. "Brecht bringt Themen auf die Bühne, die die Schüler in dem Alter bewegen. Themen wie Sexualität und gesellschaftliche Strukturen waren Tabus", erzählt Hoffmann, Brecht habe die Tabus aufgebrochen. Auch seine Schüler seien kritisch, schauten hin und setzten sich mit den Themen auseinander.

Das Ergebnis dieses außergewöhnlichen Schülerengagement ist in vier öffentlichen Vorstellungen zu sehen.

Auf und hinter der Bühne