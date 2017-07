Überlingen Schüler des Gymnasiums Überlingen erkunden Berlin

Ein buntes und abwechslungsreiches Programm begleitete die rund 40 Schüler der Kursstufe 1 vom Gymnasium Überlingen bei ihrer Studienfahrt durch Berlin.

So wurden den Jugendlichen Reiz und Grauen der geschichtsträchtigen Landeshauptstadt eindrücklich nahegebracht: Neben den beklemmenden Mauerresten, dem ehemaligen Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen oder der SS-Kommandozentrale gab es auch politisch Informatives hautnah zu erleben. So stand neben dem obligatorischen Besuch des Bundestags, im Bundesrat ein interaktives „Planspiel“ mit den Schülern an, indem diese ihr Wissen konkret umsetzen konnten. Der Besuch jener Institutionen war Teil eines Fahrkostenzuschusses vom Deutschen Staat. Auch dem kulturellen Bereich zollte das Studien-Programm ausreichend Aufmerksamkeit: Ob bei einer Kahnfahrt auf der Spree, geführter Fahrradtour oder auf individueller Erkundungstour, dem Flair der markanten Großstadt konnte sich wohl keiner entziehen. Ein Besuch des Monbijou-Theaters und dem Stück „Macbeth“ oder das Beiwohnen am Polittalk von Maybrit Illner beschloss die eindrucksvolle Studienfahrt. Auch die begleitenden Lehrer Imke Huber, Sandra Schweizer und Jochen Staudacher zeigten sich äußerst zufrieden. (rr)