Die Schüler der Theater-AG präsentieren die griechische Komödie "Lysistrata – der Krieg muss weg" vor großem Publikum.

Mit viel Humor und Witz begeisterten die Schüler des Gymnasium Überlingen am Donnerstagabend mit der Premiere der griechischen Komödie “Lysistrata – der Krieg muss weg“. Das schauspielerische Talent und Engagement der Schüler holten das Publikum in die Welt des antiken Griechenlandes: Der Feindschaft zum Trotz schließen sich die Frauen aus Athen und Sparta zusammen, um den 20 Jahre andauernden Krieg zu beenden. Wie man das anstellt? Mit den "Waffen der Frau" kämpfen die Frauen für den lang ersehnten Frieden: Indem sie sich ihren Männern verweigern und – als wäre dies nicht schon genug an Provokation – die Akropolis besetzen. Zum Entsetzen der griechischen Helden lassen sich ihre sonst so zahmen Frauen weder mit Babys erpressen, noch mit Blumen bestechen. Wird man den politischen Willen der Frauen tatsächlich ernstnehmen müssen?

Obgleich das Schauspiel im antiken Griechenland spielt, zielen humorvolle Anspielungen auf die Situation der heutigen Gesellschaft ab. Die Rollenbilder von Mann und Frau werden humorvoll auf die Schippe genommen. Doch hinter der gelungenen Komik, die das Schauspiel begleitet, steht ein Ernst, den die Schüler gekonnt vermitteln: Die Frage der starken Frau Lysistrata "Wer von euch ist mutig genug, über seinen wohlproportionierten Schatten zu springen im Interesse des Weltfriedens?" bezieht sich demnach nicht nur auf die antike Gesellschaft, sondern auch auf die gegenwärtige politische Situation. Der Bezug gipfelt in dem berühmten Zitat von Berthold Brecht "Stell dir vor es ist Krieg und keiner geht hin", den die Schüler gemeinsam am Ende der Vorstellung zitieren.

In den Gedanken der Zuschauer bleibt also nicht nur ein amüsanter Abend – sondern auch ein Theater, das, durchaus tiefgründig, zum Nachdenken anregt. Am heutigen Samstag, 11. Februar, 18 Uhr präsentieren die Schüler das Theater "Lysistrata – der Krieg muss weg" zum letzten mal in der Aula des Gymnasiums.