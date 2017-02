Überlingen Schnurren ist Narrenspaß vom Feinsten

Das Schnurren während der Fastnacht nimmt weiter ab. Dennoch hoffen zwei Experten auf die eine leise Renaissance dieser Tradition.

Wenn Fritz Krefeld am Fastnachtssamstig die Narrenratskappe ablegt und in sein Schnurrer-Kostüm steigt, dann wird er ein bisschen Magenweh haben, wie er es nennt. Fritz Krefeld hat immer Magenweh, wenn er mit dem Schnurren beginnt. Das ist nichts anderes als Lampenfieber und ganz normal. Alle, die gut sind, haben das. Und Fritz Krefeld ist gut. Den Ruf hat er sich verdient, in den fast 50 Jahren, in denen er nun schon an der Fastnacht schnurrend durch die Stadt zieht, also sich in den Wirtschaften zu den Narren an den Tisch setzt und seine Späßchen macht. Ist er einer der Letzten? Die Schnurrerei sterbe aus, sagen viele und bedauern das. Renker-Wirtin Elke Renker und Ochsen-Juniorchef Lukas Waldschütz verzeichnen deutlich weniger Schnurrer in ihren Räumen. Fritz Krefeld und Marga Lenski hingegen, die früher viel gemeinsam geschnurrt haben, erleben eine stille Renaissance der Schnurrkunst.

Doch dass das Schnurren weniger geworden ist, ist nicht wegzudiskutieren. Als Hauptproblem für die Schnurrerei sehen sowohl Elke Renker und Lukas Waldschütz als auch Marga Lenski und Fritz Krefeld, dass es immer weniger Traditionsgaststätten gibt, in denen gut geschnurrt werden kann. "Hecht, Traube, Schäpfle, das waren alles ideale Schnurrlokale", zählt Marga Lenski die nicht mehr Vorhandenen auf. Aber mit Renker, Ochsen, Gundele, Krone und Weinstein seien zum Glück noch Lokale vorhanden, in denen gut geschnurrt werden könne. "Es darf nicht zu voll und nicht zu laut sein. Es muss so sein, dass man sich zu den Narren an den Tisch setzen kann. Und es müssen Menschen sein, die etwas mit dieser Form der Fastnacht anfangen können", zählt Marga Lenski auf.

Fritz Krefeld bestätigt, wie wichtig es ist, in einem Schnurrlokal die Möglichkeit zu haben, sich mit an den Tisch zu setzen. Im Stehen oder im Vorbeirauschen lassen sich die Narrenspäße kaum entfalten. "Schnurren ist für mich ein Narrenspiel. Die goldene Regel muss sein: jedem zur Freud und niemandem zum Leid. Man darf keinem wehtun. Der Narr spielt einfach. Er darf ruhig auch mal herb sein. Wichtig ist eine gute Vorbereitung." Die längste Vorbereitung auf eine Rolle dauerte drei Jahre, weil Fritz Krefeld als Imker gehen wollte und drei Jahre lang auf der Suche nach einem ganz bestimmten Buch war.

Was er sich für diese Fastnacht ausgedacht hat, verrät er nicht, aber er schmunzelt und sagt: "Mir ist da was Schönes zugelaufen." Schnurren macht Spaß und kommt gut an, woran liegt es also, dass das Schnurren – auch, wenn es nun wieder eine leise Renaissance erlebt – abgenommen hat?

Wirklich nur daran, dass viele Traditionslokale ihre Pforten schlossen? Oder liegt es auch an der Security? Darf ein Schnurrer sein Messer nicht mehr mit in die Wirtschaften bringen, das er braucht, um seine Salamischeibchen abzuschneiden? Lukas Waldschütz schüttelt den Kopf: "Ich kann mich nicht erinnern, dass mal jemand abgewiesen wurde, weil er ein Utensil hatte, das gefährlich sein könnte." Und die Guggenmusiken? Machen sie den Schnurrern Konkurrenz? "Musikgruppen hat es immer schon viele gegeben", sagt Lukas Waldschütz. "Es ist natürlich schon so, wenn die großen Guggenmusiken in den Lokalen sind, kann niemand schnurren."

Aber dann müsse der Schnurrer halt kurz ein Päuschen einlegen, als Konkurrenz empfinde das niemand, im Gegenteil, sagt Waldschütz. Auch Fritz Krefeld und Marga Lenski, die übrigens selbst gemeinsam in einer Guggenmusik gespielt haben. Guggenmusik, findet Elke Renker, sei ja auch etwas, mit dem die Fastnacht aktiv gestaltet werde. Und das ist für sie, die früher selbst eine begeisterte Schnurrerin war, ganz wichtig, eine Grundhaltung gar: Nicht darüber beklagen, dass nichts los ist, sondern selbst aktiv werden.

Elke Renker hofft, dass das das Schnurren nicht irgendwann ausstirbt und dass auch die, die heute Kinder sind, einmal schnurren gehen werden. "Vielleicht müsste die Narrenzunft einen Kurs geben", überlegt sie. Denn Schnurren will gelernt sein, es gibt Regeln zu beachten – aber dennoch kann es auch wiederum jeder, der gute Ideen hat und weiß, wo die Grenzen sind. Fritz Krefeld und Marga Lenski finden, dass es in den vergangenen Jahren viel guten Schnurrer-Nachwuchs gab. "Besonders die Gruppe um Bozena Graubach ist sehr aktiv", sagt Marga Lenski. Fritz Krefeld ergänzt: "Es gibt wirklich wieder viele gute Schnurrer. Dann stehe ich vergnügt in meinem Eck und beobachte und denke mir: So macht ihr es recht."

Tipps von Fritz Krefeld und Marga Lenski