Überlingen Schnee hat nicht nur schöne Seiten: Die Winterpflichten der Bürger

Die lästige Pflicht zum Schneeräumen: Die Stadt überlässt den Winterdienst in Nebenstraßen den Anliegern. Salz ist für privaten Gebrauch jedoch verboten.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Liebe zum Winter endet morgens um sieben. Denn bis dahin muss der Gehweg vor der eigenen Haustüre von Schnee und Eis geräumt sein. So steht es in der Räum- und Streupflichtsatzung der Stadt Überlingen – was auch kontrolliert wird. "Die Erfüllung der Pflichten wird durch den Gemeindevollzugsdienst kontrolliert", teilte auf Anfrage der städtische Pressesprecher Raphael Wiedemer-Steidinger mit. Auch Beschwerden und Hinweisen aus der Bevölkerung werde nachgegangen. Der Vorrang gelte der Verkehrssicherheit. "Auf die Verwendung von Streusalz wird allenfalls nachrangig geachtet", räumt Wiedemer-Steidinger ein, gleichwohl die Verwendung von Salz verboten ist, weil umweltschädlich.

Auch der Winterdienst der Stadt selbst sieht sich Beschwerden ausgesetzt. Der Bürger Lothar Stolba schrieb an die Redaktion: "Mir ist aufgefallen, dass der Winterdienst in sehr vielen Nebenstraßen der Stadt Überlingen nicht mehr stattfindet, es werden die Seitenstraßen nicht mehr geräumt." Da werde, so sein Vorwurf, "auf Kosten der Sicherheit" gespart.

Stimmt das? Wie Wiedemer-Steidinger sagt, werde auf "etlichen Straße", vor allem Wohnstraßen und Sackgassen ohne Gefälle, "nur in Extremfällen" geräumt, etwa bei Eisregen. Allerdings obliege es den Anwohnern, selbst für die Begehbarkeit zu sorgen. Er zitiert das seit 2005 geltende Winterdienstkonzept, das das Ziel ausgibt, Tausalz "auf das notwendige Mindestmaß" zu reduzieren und einen "wirtschaftlicheren Winterdienst zu realisieren".

Die Stadt sei für rund 220 Kilometer Straßen, Rad- und Gehwege, Bushaltestellen, Brücken und Treppen zuständig und unterteile in drei Stufen: Von der "Schwarzräumung" mit Salzeinsatz auf neuralgischen Strecken über die "Weißräumung" mit Splitt, etwa auf Hauptverbindungsstraßen, bis zur "Nullstreuung" auf untergeordneten Straßen. Die Mitarbeiter von Werkhof und Stadtgärtnerei beginnen die Arbeit morgens ab 3.30 Uhr, so Wiedemer-Steidinger, "und sie beenden den Winterdienst in der Regel nach vier Stunden".

Winterpflichten für die Bürger