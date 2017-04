Überlingen Schloss Rauenstein: Seltene Apfelbäume suchen Paten

Die Umweltorganisationen Nabu und BUND bieten seit einem halben Jahr am Schloss Rauenstein Patenschaften für Bäume an. 70 von 90 Bäumen haben mittlerweile einen Paten, nun suchen die Umweltorganisationen weitere Streuobstwiesen und dann auch wieder Paten.

Die Baumpaten der Apfelbäume am Schloss Rauenstein zitterten in den letzten Tagen um die diesjährige Apfelernte. Doch es gibt Entwarnung. Die Apfelbäume am Schloss Rauenstein seien, durch ihre südliche Hanglage, von Schäden verschont worden, teilte Wolfgang Rauneker mit.

Wolfgang Rauneker ist Mitglied im Vorstand des BUND und Organisator der Aktion „Baumstark“. Die Naturschutzverbände Nabu und BUND aus Überlingen riefen im Herbst 2016, in Zusammenarbeit mit der Stadt Überlingen, die Aktion ins Leben. Sie wollen somit Menschen ermöglichen, eine Patenschaft für Apfelbäume zu übernehmen.

Als Baumpate trägt man zum Erhalt der 50 Apfelsorten im Apfelsortengarten am Schloss Rauenstein bei und schütz somit alte und seltene Apfelsorten. Von der Apfelsorte Rheinischer Krummstiel, bis zum Golden Delicious sind viele weitere Apfelsorten vertreten. Wolfgang Rauneker teilte mit, dass man für einen Preis von 39 Euro pro Jahr die Möglichkeit habe einen Apfelbaum seiner Wahl auszusuchen und die Früchte des Baumes selber zu ernten. Durch die Tatsache, dass keine Pestizide oder ähnliches gespritzt werden, kann es vorkommen, dass auch mal ein Wurm im Apfel zu finden ist, betont Rauneker.

Die Aktion „Baumstark“ hat noch 20 von 90 Apfelbäumen am Schloss Rauenstein ohne Patenschaft. Das heißt, man kann sich noch bewerben. Außerdem planen BUND und Nabu eine Fortsetzung. So suchen die Umweltschutzverbände weitere Partner, die eine Streuobstwiese besitzen und diese zur Verfügung stellen. Auch gebe es die Möglichkeit, die Aktion mit einer Spende finanziell zu fördern, sagt Rauneker.

Den Apfelsortengarten findet man im Park von Schloss Rauensteinstein, er liegt zwischen Mühlbach- und Rauensteinstraße in Überlingen. Im Jahr 2015 kaufte die Stadt Überlingen das Schloss Rauenstein und den dazugehörigen Park dem Landkreis ab. Seitdem kümmert sich die Stadt Überlingen um die Pflege der Anlage. Die Apfelbäume blühen gerade in voller Pracht und werden zwischen August und Oktober ihre Früchte tragen. Bei einem kleinen Baum können 12 bis 16 Kilogramm Äpfel erwartet werden, berichtete Gerhard Weihers bei einer Führung durch den Garten am vergangenen Samstag. Bei einem großen Baum könnten auch bis zu 500 Kilogramm geerntet werden.

Der Apfelsortengarten

Der Apfellehrpfad bei Schloss Rauenstein in Überlingen bietet Informationen zu 50 Apfelsorten. So gibt es an jedem Baum Informationen zur Frucht und zum Baum. Man kann etwas über die Entdeckung der Frucht oder über die Reifezeit erfahren. Am unteren Eingang zum Schloss Rauenstein ist eine Informationstafel über den gesamten Sortengarten aufgestellt.