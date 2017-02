Scheibe anm geparktem Auto eingeschlagen

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Tat auf dem Edeka-Parkplatz an der Lippertsreuter Straße. Ein Unbekannter beschädigte ein Auto erheblich.

Ein VW Polo ist am Samstag in der Zeit von 16:30 Uhr bis 21:10 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes Edeka in der Lippertsreuter Straße in Überlingen erheblich beschädigt. Wie die Polizei berichtet, hat ein Unbekannter die Heckscheibe des Autos eingeschlagen, den Scheibenwischer abgebrochen, den Tankdeckel geöffnet und eine unbekannte Flüssigkeit in den Tank geschüttet. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Überlingen unter der Telefon-Nummer 07551/8040 erbeten.