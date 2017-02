überlingen Sanierung des Überlinger Pfarrsaals läuft

Er wirkt plötzlich riesig. Erst jetzt eröffnen sich die Dimensionen des Pfarrsaals. Seit Anfang Januar ist der Saal des Pfarrzentrums Großbaustelle und entkernt. Bereits zur zweiten Schwedenprozession im Juli sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Die gesamte Holzverkleidung wurde entfernt, die Verschalung der Decke abgebrochen, fast alles ist herausgerissen. Derzeit besteht der Pfarrsaal nur noch aus blanken Wänden, Boden und Decke.

Münstermesner Markus Korn führt durch die Baustelle und berichtet von den Anfängen des Saals, der 1964 eröffnet wurde. 2011 wurde das Pfarrzentrum zwar noch energetisch saniert, dennoch bezeichnet er die alte Heizanlage als "Energieverschwendungsanlage". Und die Auflagen der Versicherungen und des Brandschutzes hätten eine weitere Nutzung des Saals eigentlich nicht mehr erlaubt. "Es musste etwas passieren" sagt Korn.

Dass der Saal saniert werden muss, war schon lange Gegenstand von Überlegungen und Planungen, die schon zu Pfarrer Hansjörg Webers Zeiten begannen: "Aber jetzt machen wir es richtig" erklärt Korn, der die Generalsanierung als ein ehrgeiziges Ziel von Pfarrer Karl-Heinz Berger beschreibt.

"Das geht heftig ins Geld," so die Beschreibung von Korn, und dennoch hätten Stiftungsrat und auch das Ordinariat in Freiburg der Sanierung zugestimmt. Denn im Gegenzug bekommt die Münstergemeinde einen neuen und ganz modernen Pfarrsaal: "Der soll später ähnlich aussehen wie das Kultur|O in Owingen." Lediglich die Decke soll noch lichter und heller werden, dank einer modernen LED-Beleuchtung. Die Bühne soll zudem den heutigen Erfordernissen angepasst werden. Und sämtliche Zugänge, auch die zu den Toilettenanlagen werden behindertengerecht gestaltet.

Mit der Umsetzung der Baumaßnahmen sind regionale Firmen beauftragt: "Wenn etwas kaputt ist, haben wir einen Ansprechpartner vor Ort", sagt Markus Korn. "Im Moment läuft alles nach Plan." Bereits zweiten Schwedenprozession im Juli sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. In den monatlichen Pfarrbriefen wird die Gemeinde über den Fortgang der Baumaßnahmen laufend informiert werden, wie Korn ausführt, schließlich "ist es ja ihr Raum."