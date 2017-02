Überlingen Sanierung des Franziskanertors soll im Mai beginnen

Das Franziskanertor weist starke Schäden an den Naturwerksteinen und am Dachreiter auf. Die Sanierung soll im Mai beginnen und wird voraussichtlich ein Jahr dauern. Schon seit einem Jahr ist aus Sicherheitsgründen ein Schutzgerüst angebracht.

Aufgrund zahlreicher Nachfragen in den Gremien hat Oberbürgermeister Jan Zeitler in der aktuellen Sitzung die Situation bei den anstehenden Sanierungsarbeiten am Franziskanertor erläutert. Das Tor trägt schon seit dem Frühjahr 2016 ein Schutzgerüst. "Hierbei mussten unter anderem die Brutstätten der vorhandenen Dohlen Population in einen benachbarten Innenhofbereich verlegt werden, um die naturschutzrechtlichen Anforderungen zu erfüllen", erklärte Zeitler den verzögerten Beginn der eigentlichen Baumaßnahmen.

Das aktuelle Schutzgerüst sei aus Sicherheitsgründen dringend erforderlich. Bei einer steinweisen Erfassung seien so starke Schäden an den Naturwerksteinen und dem Dachreiter festgestellt worden, dass ein Schutzgerüst und eine Notsicherung stattfinden mussten, um die Verkehrssicherheit temporär zu gewährleisten. Der Beginn der Sanierungsarbeiten an Dach und Fassadenflächen sei im Mai 2017 vorgesehen.

"Grundlage des Sanierungskonzeptes für das Franziskanertor ist die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit und Bewahrung der historischen Bausubstanz", erläutert die Verwaltung in einer ergänzenden Mitteilung. "Die Maßnahmen umfassen Dachsanierungs-, Putz-, Steinkonservierungs- und Steinmetzarbeiten." Bei der Sanierung wird die Dachhaut nach Überarbeitung der tragenden Holzkonstruktion mit an den historischen Bestand orientierten Ziegeln neu eingedeckt.

Die stark geschädigten Gesimse werden durch neue Sandsteinwerksteine ersetzt. Auch an den Ecksteinen werden teilweise erneuernde, teilweise konservierende Maßnahmen vorgenommen. "Das neu zu errichtende Gerüst muss den Vorgaben für Steinmetzarbeiten entsprechen", erklärt die Verwaltung. "Um den Verkehrsfluss nicht zu beeinträchtigen, wird eine Logistikplattform über der Straße errichtet. Der Beginn der Gerüstbauarbeiten ist für Ende April 2017 geplant." Die gerüstabhängigen Arbeiten sollen dieses Jahr abgeschlossen werden, die Arbeiten im Sockelbereich würden nach Einschätzung des beauftragten Architekturbüros voraussichtlich bis Mai 2018 andauern.