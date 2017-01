Der DAV-Vorsitzender Klaus Haberstroh macht Lust auf Sonne und Meer.

Während in Bambergen Temperaturen um den Gefrierpunkt und Eisglätte herrschten, hat Klaus Haberstroh im Rahmen seines Vortrags die Besucher mit auf einen Kurzurlaub in das warme Australien genommen. Schneeweiße Strände und kristallklares Wasser statt Schneeflocken und überfrorene Straßen ließen im Dorfgemeinschaftshaus Urlaubsstimmung aufkommen. Die Sehnsucht nach Sonne und warmen Temperaturen schien verlockend gewesen zu sein. So war auch die Sektion Überlingen des Deutschen Alpenvereins von der Resonanz des Publikums überrascht und es musste für die Besucher nachgestuhlt werden. In einem kurzweiligen Multivisionsvortrag stellte Klaus Haberstroh neben seiner Leidenschaft für extreme Expeditionen und Berge auch sein fotografisches Talent unter Beweis. Dem Vorsitzenden des DAV gelang es, mit Fotografien und Filmaufnahmen ein mehrschichtiges Bild dieses vielfältigen Landes zu zeichnen, das in so manchem Besucher direkt die Reiselust weckte.

Während sich Haberstroh schon seinen Traum erfüllt hat, träumt Mats Meyer-Wiefhausen noch von einer Reise nach Australien. „Mich begeistert vor allem die Tierwelt“, sagt der Zwölfjährige. Nachdem er auf einer Bergtour einen Australier getroffen hat, möchte er das ferne Land kennenlernen.

„Nach meinen Expeditionen kam ich immer mit dem Gefühl nach Hause, dass ich an diesen Orten nicht leben möchte. Bei Australien war das ganz anders“, sagte Haberstroh. Nicht nur das traumhafte Land mit seiner einmaligen Flora und Fauna, sondern auch die freundliche und entspannte Lebensart der Australier haben ihn und seine Frau Petra Haberstroh in den 54 Reisetagen begeistert. Außer dem Hin- und Rückflug sowie den ersten beiden Übernachtungen hatte das Paar nichts gebucht und konnte sich so treiben lassen. „Die besten Tipps bekommt man stets vor Ort“, meinte er.

Die Route führte das Paar zunächst an die Ostküste des Kontinents. Von Cairns ging es mit dem Mietwagen nach Brisbane. „Der Linksverkehr war schon die erste Herausforderung“, erinnerte sich Haberstroh. Stets sei statt des Blinkers der Scheibenwischer angegangen. Auch das Tauchen klappte erst, nachdem der erste Fisch gesichtet wurde. „Vorher hatte ich beim Tauchtraining ein beklemmendes Gefühl. Ich bin halt ein Bergmensch“, meinte er. Neben der beeindruckenden Unterwasserwelt mit Schildkröten und Riffhaien konnte er aber auch das Absterben des Great Barrier Riffs mit eigenen Augen sehen. Nach dem Südseetraum ging es von Darwin zum Ayers Rock quer durch das Aboriginesland mit dem Camper. Zum Abschluss der Reise machte das Paar in Sydney und Melbourne Station und erlebte Koalas und Kängurus sowie Wombats. „Hier trifft man hautnah auf Tiere, die man nur auf diesem Kontinent sehen kann.“ Nach 8000 gefahrenen Kilometern steht für ihn fest: „Wir kommen wieder.“

Der Verein

Die Sektion Überlingen des Deutschen Alpenvereins (DAV) ist mit mehr als 2600 Mitgliedern der größte Verein Überlingens. Der DAV bietet ein breites Freizeitangebot mit Wanderungen und Bergtouren im Sommer sowie Ski- und Snowboardkursen und Skitouren im Winter. Zudem werden Mountainbike-Unternehmungen sowie ganzjährig Skigymnastik angeboten. Die Sektion Überlingen betreibt außerdem ein Bergheim in Au im Bregenzerwald, das als Stützpunkt für Wanderer, Tourengeher und Skifahrer dient – aber auch gern von den Mitgliedern als Urlaubsziel genutzt wird. (mde)