Überlingen Sabine Becker: Keine Lust mehr auf Bürgermeister-Job

Ex-Oberbürgermeisterin Sabine Becker spricht im Interview über Abstand, neue Lebensqualität und Lebensplanung. Nach wie vor vertritt sie Landkreis und Stadt im Kreistag.

Frau Becker, knapp sieben Monate sind seit der verlorenen Oberbürgermeisterwahl vergangen. Wie geht es Ihnen und wie sieht Ihr Alltag aus?

Gleich vorab, mir geht es gut. Ja, ich kann sagen, dass ich die mir selbstverordnete Pause nach der verlorenen Wahl sogar sehr genieße. Da sind meine Kinder, meine Familie und natürlich mein Mann, Martin Hahn. Unser neuer Familienzugang, ein kleiner, schwarzer Welpe mit Namen Bagheera, hält mich im Moment auf Trab. Vor kurzem habe ich auch das Abenteuer Garten für mich entdeckt. Ich habe einen großen Freundeskreis und viele Interessen. Lesen, Reiten, Tennis spielen, Kochen und, und, und. Das alles kam während meiner Amtszeit als Oberbürgermeistern praktisch gar nicht vor. Wenn man so will, genieße ich den Alltag auf dem Hof ohne prall-vollen Terminkalender. Ein Umstand, den ich gar nicht mehr kannte.

Tut das Scheitern noch weh und haben Sie sich aus diesem Grund etwas aus dem Überlinger Leben zurückgezogen?

Ich gebe gerne zu, dass mich meine Wahlniederlage immer noch beschäftigt. Auch bin ich als Überlingerin ja sehr nah dran am Geschehen. Ich bin aber kein nachtragender Mensch und habe selbstverständlich meinen Frieden damit gemacht. Wenn ich durch die Stadt gehe, treffe ich viele Menschen, die mir zuwinken oder einen Schwatz mit mir halten, darüber freue ich mich sehr.

Wie sehen denn Ihre Zukunftspläne aus, haben Sie noch Ambitionen auf politische Ämter? Sie sitzen ja für die Fraktion der ÜB – ehemals BVÜOS – Überlinger Bürgerliste noch im Kreistag, oder gibt es beruflich einen völligen Neuanfang?

Natürlich bin und bleibe ich ein politischer Mensch. Auch durch meinen Mann, der ja Landtagsabgeordneter ist, bin ich nah am Geschehen. Ich verfolge die Projekte in Überlingen, die während meiner Amtszeit entstanden sind, mit großem Interesse. Zudem habe ich mein Kreistagsmandat für die ÜB noch bis 2019. Das ist die Liste, die meine politischen Freunde gemacht hatten, als die CDU mich auf den letzten Listenplatz setzte. Mit diesem letzten Listenplatz hätte ich als Überlinger OB nicht im Kreistag gesessen. Im Kreistag setze ich mich für die Belange des Bodenseekreises und die der Stadt Überlingen ein. Themen wie die Echt-Bodensee-Card, die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis, die Initiative der Bodenseegürtelbahn und der Bau der Flüchtlingsunterkünfte durch den Kreis sind wichtig für Überlingen.

Nochmals: Haben Sie noch politische Ambitionen oder gibt es einen beruflichen Neustart, was ist geplant?

Ich habe mir wie gesagt eine Auszeit verordnet, um Abstand zu gewinnen und mich neu zu orientieren. In dem Moment, in dem ich soweit bin, starte ich den Neuanfang. Allerdings ganz sicher nicht mit einer erneuten Bürgermeister-Kandidatur. Ich bin ja Juristin, möchte aber dennoch politische Ambitionen nicht generell ausschließen.

Zur Person

Sabine Becker wurde 1965 in Köln geboren. Sie studierte Jura und Verwaltungsrecht in Köln und Speyer. Becker trat 1999 in die CDU ein. Bis 2004 war Becker in Hagnau als Rechtsanwältin tätig.

2004 gewann Becker die Bürgermeisterwahlen in Meersburg mit 56 Prozent der Stimmen. 2008 erhielt Sabine Becker bei der Wahl zur Oberbürgermeisterin in Überlingen 40,8 Prozent der Stimmen. Becker trat 2014 aus der CDU aus und ist seit 2014 für die ÜB (Überlinger Bürgerliste, ehemals BVÜOS) Mitglied des Kreistages im Bodenseekreis.

Am 27. November 2016 erreichte Becker im zweiten Wahlgang der Oberbürgermeisterwahl in Überlingen nur 12,1 Prozent der Stimmen, als Sieger ging Jan Zeitler (50,1 Prozent) hervor.

Sabine Becker ist seit Anfang 2017 mit dem Landtagsabgeordneten der Grünen, Martin Hahn, verheiratet. Das Paar lebt auf dem Helchenhof in Überlingen, Bonndorf. Sabine Becker hat zwei Töchter. (sma)