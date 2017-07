Überlingen SÜDKURIER-Leser genießen Turbulenzen auf der Bühne

Erkenntnisse über Glück und Liebe haben 90 SÜDKURIER-Gewinner aus der Hauptprobe des Stücks "So machen's alle" beim Sommertheater Überlingen mitgenommen. Sie waren einhellig begeistert vom diesjährigen Hauptstück.

Überlingen – Es war eine vielversprechende Generalprobe beziehungsweise eine Hauptprobe, wie Regisseur Bernhard Stengele den ersten Auftritt seines Ensembles aus Thüringen beim Sommertheater in der Kapuzinerkirche präzisierend einordnete. "Am Sonntagabend haben sie dort zum letzten Mal gespielt, sind am Montag angereist und stehen jetzt zum ersten Mal auf einer ganz neuen Bühne", erklärte Stengele und bat die Zuschauer vorab um Verständnis, wenn er vielleicht das eine oder andere Mal eingreife. 90 SÜDKURIER-Leser hatten das Glück, nicht nur die ersten Eindrücke des lebendigen Stücks "So machen's alle" mitnehmen zu können, sondern auch manche alltagsphilosophische Erkenntnis über Glück und Liebe.

Daneben hatten die Organisatoren Vertreter der Tourist-Informationen in der Region eingeladen. Schließlich kann es aus Sicht der Veranstalter nicht schaden, wenn die Touristiker den Gästen einen Theaterabend mit den eigenen Erfahrungen schmackhaft machen können. Bei allen kam das Stück bestens an, zumindest jeder befragte Zuschauer will es Bekannten und Freunden gern weiter empfehlen.

Natürlich hätte der SÜDKURIER mit seinen 500 interessierten Anrufern allein die Tribüne mehrfach füllen können, erklärte der Überlinger Redaktionsleiter Stefan Hilser in seiner Begrüßung. Doch einige Neugierige sollten schließlich auch noch eine Eintrittskarte kaufen. Im vergangenen Jahr sei es leider nichts gewesen mit einer Vorpremiere, sagte Hilser und schob hinterher, "ohne damit einen Namen genannt haben zu wollen".

Umso mehr freue er sich, dass die Leser dieses Jahr wieder in diesen besonderen Genuss kämen. Da es bei einer Generalprobe keinen Schlussapplaus geben dürfe, ließ Hilser das Publikum vorab mit einem Beifall für die wichtigsten Akteure üben: Thomas-Michael Becker vom Förderverein, den künstlerischen Leiter Bernhard Stengele und Organisator Simeon Blaesi.

"Ich hoffe, es gefällt Ihnen heute Abend bei uns", sagte Thomas-Michael Becker. "Dann dürfen Sie das mit Szenenapplaus durchaus kundtun." Dazu sollte es später noch genügend Gelegenheit geben. "Wir wollen die Menschen mit unserem Programm unterhalten", erklärte der Vorsitzende. "Wir wollen sie aber auch zum Denken anregen." Beides sollte schon bei der Probe für das Hauptstück gelingen, auch wenn alles zunächst recht übersichtlich und leicht auszurechnen scheint.

Das an Turbulenzen zunehmende Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel der beiden Paare bekommt manch unerwartete Facette, als Ferrando sich plötzlich in einen Mann verliebt zu haben glaubt. Dass sich hinter der Maskerade eine hübsche Dame verbirgt, mutmaßt er nicht einmal, als das Gegenüber sich nach jedem Wodka nahezu die Extremitäten vom Leib schüttelt.

Gut genutzt ist die Spielstätte mit ihren Nischen, auch die Höhe des Chorraums, um über den Kulissen die Szenerie kommentierend zu verfolgen. "Wir können mit dem Aufzug selbst rauf und runter fahren", freute sich Schauspielerin Anne Diemer noch im Anschluss diebisch über das kleine Extravergnügen.