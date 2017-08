Überlingen SPD klagt gegen Plakatierungsrichtlinie der Stadt Überlingen

Auf Beschluss des Gemeinderats erlaubt die Stadt im Wahlkampf nur noch ein Großplakat pro Bewerber. Die SPD will das nicht akzeptieren und hat Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht. Auch die anderen Parteien und der Kreiswahlleiter sehen die Reglementierung kritisch.

Die Entscheidung fiel einstimmig: Ende Juni beschloss der Gemeinderat eine neue Plakatierungsrichtlinie, die neben kommerziellen Angeboten auch die Wahlwerbung reglementiert. „Die Plakatierungsrichtlinie sollte nun noch vor der Sommerpause umgesetzt werden, damit im Bundestagswahlkampf klare Regelungen vorhanden sind“, hieß es damals in der Vorlage der Stadtverwaltung.

Die Regeln mögen zwar klar sein, bei den Kandidaten und ihren Parteien sorgen sie dennoch für Verwirrung. So ist in der neuen Richtlinie unter anderem festgelegt, dass neben 100 Kleinplakaten nur eine Großplakattafel, ein sogenannter „Wesselmann“, pro Kandidat und Partei im Stadtgebiet aufgestellt werden darf. Bei den Kandidaten für die Bundestagswahl kommt das nicht wirklich gut an. „Ich halte den Beschluss für recht zweifelhaft“, sagt etwa SPD-Kandidat Leon Hahn. So sieht es auch Ulrich Möhrle, Geschäftsführer des SPD-Regionalzentrums Donau-Iller/Bodensee-Oberschwaben, der bei der SPD für die Plakatierung im Wahlkampf zuständig ist. „Das ist ein Novum, das gibt es sonst nirgends“, sagt er. Normalerweise rechne man mit einem "Wesselmann" pro 5000 Einwohner, eine Tafel bei rund 23 000 Einwohner sei daher „völlig an der Realität vorbei“. Deshalb hat die SPD mit Beginn des Wahlkampfes fünf Plakatwände aufgestellt, „wie bei den letzten Wahlen auch“, wie Möhrle sagt.

Doch Mitte August erhielt Möhrle ein Schreiben der Stadt Überlingen, in dem er aufgefordert wurde, drei Tafeln wieder abzubauen – andernfalls drohe eine Ersatzvornahme. Das heißt soviel, dass der städtische Bauhof die Plakatwände abbaut und die Arbeit den Parteien in Rechnung stellt. „In erster Linie werden die Parteien zur Beseitigung nicht genehmigter Großwahlplakattafeln aufgefordert“, teilt Ilona Miller vom städtischen Pressereferat mit. „Zusätzlich kann seitens der Verwaltung ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden.“ Man habe die Parteien, welche vorab die Regelungen zur Wahlwerbung angefragt haben, über die neue Plakatierungsrichtlinie informiert, so Ilona Miller.

Das bestätigt auch Ulrich Möhrle. Allerdings sei das Informationsschreiben der Stadt deutlich zu spät bei ihm eingetroffen. So habe die SPD bereits im Februar den Antrag für zwei Plakatwände mit Option für weitere gestellt. Die neue Richtlinie wurde vom Gemeinderat am 21. Juni beschlossen, das Schreiben der Stadt ging schließlich einen Monat später, am 24. Juli, bei der SPD-Zentrale ein. „Da waren unsere Planungen längst abgeschlossen“, sagt Möhrle, der sich auch einen Seitenhieb auf die SPD-Stadträte nicht verkneifen kann. „Ich finde es ehrlich gesagt auch befremdlich, dass die SPD-Gemeinderäte dem zugestimmt haben, ohne zuvor mit dem Wahlkampfteam Rücksprache zu halten.“

Ulrich Möhrle hält die Reglementierung in Überlingen für "eine Behinderung der Wahl“. Deshalb hat die SPD nun Klage beim Verwaltungsgericht Sigmaringen eingereicht, um das Aufstellen weiterer Plakate durchzusetzen. Eine Entscheidung wird noch in dieser Woche fallen, teilt das Verwaltungsgericht auf Anfrage mit.

Unterstützung bekommt die SPD von einem anderen Bewerber im Wahlkreis Bodensee. „Ich finde das ein bisschen albern“, sagt Markus Böhlen von den Grünen, der zum ersten Mal von dieser strikten Regulierung hört. Man könne nicht immer nur von Politikverdrossenheit sprechen und dann den Parteien verbieten, auf die Wahl aufmerksam zu machen. Er selbst hat 40 "Wesselmänner" im ganzen Wahlkreis aufgebaut, davon drei in Überlingen. Allerdings stehen zwei davon auf privatem Grund beziehungsweise außerhalb der Ortschaft und sind daher legitim.

Auch von der CDU standen zunächst zuviele Wahltafeln. „Die Plakatierungsfirma hat aufgrund eines Missverständnisses in Überlingen versehentlich zunächst nach den bisherigen Richtlinien CDU-„Wesselmänner“ aufgestellt“, teilt Manfred Ehrle, Geschäftsführer der CDU Bodenseekreis, mit. Das habe die CDU Überlingen in Zusammenarbeit mit der CDU Bodenseekreis umgehend bei der Firma moniert. „Die „Wesselmänner“ wurden daraufhin schnellstmöglich nach wenigen Tagen abgebaut bzw. umgestellt.“ Nun stehen nur noch zwei der Plakattafeln in Überlingen, eine auf öffentlichem, eine auf privatem Grund.

Auch Ehrle findet die Plakatierungsrichtlinie der Stadt Überlingen „einigermaßen restriktiv“. Ganz so dramatisch wie die SPD schätzt er die Lage aber nicht ein: „Weil die politische Willensbildung im Bundestagswahlkampf in erster Linie über Fernsehen, Rundfunk und Printmedien erfolgt, liegt in der Beschränkung auf einen „Wesselmann“ auf öffentlichem Grund nicht unbedingt eine „Erdrosselung“ der politischen Willensbildung.“

Anders sieht das Joachim Kruschwitz. Der erste Landebeamte und Kreiswahlleiter zitiert Artikel 21 des Grundgesetzes, der Parteien dazu verpflichtet, zur „politischen Willensbildung des Volkes“ beizutragen. Vor diesem Hintergrund sagt er: „Ein Plakat ist angesichts der Größe Überlingens ein bisschen wenig.“ Zwar möchte er der Entscheidung des Gerichts nicht vorgreifen, allerdings räumt er der SPD gute Chancen ein, schließlich sei es im Interesse der Öffentlichkeit, auf die Wahl aufmerksam zu machen. „Es ist ja nicht irgendeine Werbung.“

Regeln für Wahlwerbung

Auf Beschluss des Gemeinderats vom 21. Juni sind pro Partei/Kandidat eine Großwahlplakattafel und bis zu 100 Plakate (DinA1) erlaubt. Bei der klassischen Plakaten haben die Parteien freie Platzwahl. Zwischen den Plakaten des jeweiligen Bewerbers muss jedoch aus Gründen der Chancengleichheit dazwischenliegend ein Mindestabstand von zwei Lichtmasten eingehalten werden. Die Standorte für die Großwahlplakate („Wesselmänner“) werden durch die Stadt Überlingen vorgegeben. „Hierbei werden jedoch wenn möglich, die Wünsche der Parteien berücksichtigt“, teilt die Stadt mit. Bei privaten Stellplätzen muss sich die Partei beim Grundstückseigentümer die Zustimmung einholen. Die Stadt Überlingen prüft hier lediglich, ob bei der Aufstellung der Tafeln der Verkehrssicherheit Rechnung getragen wird. (mde)