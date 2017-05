Überlingen SPD fragt regelmäßig: Wo drückt der Schuh?

Die SPD Überlingen bietet immer wieder samstags eine Gesprächsreihe am Rande des Wochenmarkts. Dabei nehme sie wichtige Anregungen auf, teilt die Partei mit.

Wie die SPD in einem Pressetext mitteilt, seien am vergangenen Samstag zum Beispiel diese Vorschläge gemacht worden: Verkehrsberuhigung im Innenstadtbereich; Schaffung von Fahrradwegen; Einrichtung eines mobilitätsfreundlicher Shuttlebusses; behindertenfreundliche Gestaltung von Gehwegen, Erhaltung von Parkplätzen; Schutz und Erhaltung von Altbausubstanz, deutlich stärkere Investitionen in den sozialen Wohnungsbau; Beleuchtung und Sauberkeit der Haltestellen; möglichst rascher Baubeginn Turnhalle. Es gebe auch positive Nennungen wie ein Lob für die Landesgartenschau. Die Themenvielfalt zeige die Notwendigkeit der Reihe, sie gebe der SPD wichtige Anregungen.