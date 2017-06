Überlingen SPD-Kandidat Leon Hahn kommt in die Wohnzimmer

Der Bundestagskandidat stellt bei der SPD-Ortsgruppe die wichtigsten Themen seines Wahlkampfs vor. Auf seiner Homepage kann man ihn für ein Wohnzimmergespräch buchen.

Überlingen (bus) Die SPD hat sich viel für die Bundestagswahl vorgenommen. Dabei sind die Voraussetzungen laut Prognosen nicht eben ideal, mit abgesackten Umfragewerten nach den jüngsten Landtagswahlen und einer Gegnerin, deren Beliebtheit sich scheinbar durch nichts erschüttern lässt. Die Funktion des Juniorpartners in der Koalition macht es nicht einfacher. "Alle maßgeblichen Gesetze, wie zum Beispiel die Einführung des Mindestlohns, waren Initiativen der SPD", betont Leon Hahn. Der 26-Jährige wurde in Salem geboren, ging in Überlingen zur Schule und studierte in Friedrichshafen. Am Wochenende wurde er als Landesvorsitzender der Jusos in Baden-Württemberg im Amt bestätigt. Als SPD-Kandidat will er für den Bodenseekreis in den Bundestag.

Jetzt stellte Leon Hahn in Überlingen der SPD-Ortsgruppe die wichtigsten Themen vor: Eine gerechtere Steuerpolitik, soziale Absicherung und gebührenfreie Bildung von der Kita an. Ferner sollen die Perspektiven für Arbeitnehmer aller Altersklassen verbessert und eine mutigere Europapolitik in Angriff genommen werden.

Danach sprach er über regionale Themen, für die er sich in Berlin starkmachen will. "Es kann nicht sein, dass Menschen, die hier aufgewachsen sind, vom See wegziehen müssen, weil sie sich das Wohnen hier nicht mehr leisten können. Wir brauchen Familien- statt Ferienwohnungen!" Dafür müssten künftig die Kommunen mehr Einfluss beim Wohnungsbau nehmen können. Auch die Verkehrssituation, vor allem auf der B 31 zwischen Nußdorf und Immenstaad, findet der junge Politiker nicht hinnehmbar. "Das Kirchturmdenken muss endlich beendet und Einigung erzielt werden. " Auch der Ausbau der Bodenseegürtelbahn steht auf seiner Liste. Hahn will die Digitalisierung vorantreiben und dem Strukturwandel durch Qualifizierung der Fachkräfte und mit neuen Arbeitszeitmodellen begegnen. Die Bekämpfung der Armut von Kindern und Alten in einem Land wie Deutschland ist ihm eine "Herzensangelegenheit". Leon Hahn weiß, dass die SPD die Amtsinhaberin nur mit Argumenten aus der Deckung holen kann und sucht die Diskussion: Auf seiner Homepage kann man ihn für ein Wohnzimmergespräch buchen.