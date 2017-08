Überlingen SPD-Bundestagskandidat Leon Hahn setzt sich für bezahlbaren Wohnraum ein

Der SPD-Bundestagskandidat für den Wahlkreis Bodensee, Leon Hahn, macht das Thema bezahlbarer Wohnraum zum Wahlkampf-Schwerpunkt. In Überlingen stellte er die SPD-Agenda dazu vor.

Überlingen (bus) "Das Thema bezahlbarer Wohnraum treibt viele Leute aller Altersgruppen um. Deshalb habe ich es zu einem Schwerpunkt meines Wahlkampfes gemacht", sagt Leon Hahn. Der Landesvorsitzende der Jusos in Baden-Württemberg ist SPD-Kandidat des Wahlkreises Bodensee für den Bundestag. In Überlingen stellte er rund 20 Parteifreunden und Interessierten die SPD-Agenda für mehr bezahlbaren Wohnraum in der Bodenseeregion vor. Zur Unterstützung waren die Staatssekretärin im Bundesumwelt- und Bauministerium, Rita Schwarzelüher-Sutter aus Berlin, und der SPD-Kreisvorsitzende Dieter Stauber aus Friedrichshafen angereist.

Dieter Stauber skizzierte die Situation: Der Bodenseekreis ist die Region Deutschlands, in der die meisten Menschen über 65 Jahren zuziehen. Auch als Standort für Ferienwohnungen oder Geldanlagen ist der Kreis ideal. Dazu sind die hiesigen Unternehmen ein Magnet für Arbeitskräfte. Das alles sorgt für eine angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt.

Rita Schwarzelüher-Sutter fasste die Maßnahmen des SPD-geführten Ministeriums der aktuellen Legislaturperiode zusammen. Stolz ist sie auf die aufgestockten Mittel für die Wohnungsbauförderung. In Sachen Mietpreisbremse musste sie einräumen, dass das Instrument nicht greift. Es fehle an einheitlichen Mietspiegeln als Vergleichsbasis und härteren Sanktionen bei Verstößen.

"Wohnen ist eine öffentliche Aufgabe, das dürfen wir nicht nur dem Markt überlassen", stellte Leon Hahn fest. Wie seine Parteikollegen hält er Wohnungsbaugenossenschaften für notwendig. Dazu will er die Kommunen stärken und den Bürgermeistern mehr Handlungsspielraum geben. Das heißt: Den Zugriff auf Flächen, zum Beispiel durch Vorkaufsrechte, sichern und Konzepte fördern, die 20 Prozent Sozialwohnungen enthalten. Dazu sollen Zweckentfremdungsverbote die Umwandlung von Wohn- in Gewerberaum verhindern, gegen Leerstände vorgehen sowie Ferienwohnungen und Zweitwohnsitze einschränken. Diese Instrumente müsse jede Gemeinde beschließen und einsetzen. Außerdem solle bei dem Thema mehr gemeinsam geplant werden, beispielsweise mit einem Management der Regionen bei der Flächennutzung sowie einer Vernetzung von allen Verantwortlichen von der Kommune über das Land bis zum Bund. Damit Bauen wieder günstiger wird, müssten überflüssige Vorschriften abgebaut werden.

Betroffenheit löste die Schilderung einer Rentnerin aus, die sich ihre Wohnung bald nicht mehr leisten kann und beim Wohngeld leer ausgeht, weil sie fünf Quadratmeter zu viel angemietet hat. Die Politiker waren sich einig, dass Wohngeld aufgestockt und Bemessungsgrenzen flexibler gehandhabt werden müssen.