Salem SPD-Bildungsexperte Norbert Zeller nennt Debatte um gymnasiale Oberstufe in Salem "unsachlich und angstbesetzt"

Der frühere Landtagsabgeordnete und heutige Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion sieht das Potenzial für eine Oberstufe an der Gemeinschaftsschule Salem als gegeben an. Auch die Überlinger Junge Union meldet sich in der Oberstufendebatte zu Wort. Sie kritisiert aktuelle Äußerungen des bündnisgrünen Abgeordneten Martin Hahn in dieser Sache.

Die derzeit geführte Diskussion um die Einführung einer gymnasialen Oberstufe an der Gemeinschaftsschule Salem wird aus der Sicht des ehemaligen Leiters der Stabsstelle für Gemeinschaftsschulen und Inklusion Baden-Württemberg Norbert Zeller "zum Teil sehr unsachlich und angstbesetzt" geführt. So der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion Bodenseekreis und ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete des Bodenseekreises (1988 bis 2011), der zu einem "sachlichen und fachlich fundierten Diskurs" auffordert. Auch der Überlinger Ortsverband der Jungen Union schaltet sich in die Debatte ein (siehe Artikel rechts) und kritisiert die jüngsten Äußerungen des bündnisgrünen Landtagsabgeordneten Martin Hahn zum Thema. Auslöser der Diskussion war eine Zusammenkunft an der Realschule Überlingen, bei dem sich Rektoren verschiedener Gymnasien und Realschulen der Region mit Politikern trafen. Die Schulleiter lehnten die Einführung einer Oberstufe in Salem ab.

Mit Bezug auf dieses Treffen erklärt Zeller, es verwundere sehr, wenn der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Karl-Wilhelm Röhm erklärte, dass der Bedarf einer gymnasialen Oberstufe für ihn als Landespolitiker nicht bestehe. „Damit widerspricht Röhm eindeutig der Koalitionsvereinbarung.“ In einem klar geregelten Verfahren zur Schulentwicklung, werde zu belegen sein, ob das Potential für 60 Schülerinnen und Schüler in Salem gegeben sei. "Wer aber grundsätzlich schon die Existenz einer gymnasialen Oberstufe überhaupt anzweifelt, handelt unrecht.

" Auch treffe die Aussage Röhms nicht zu, dass Gemeinschaftsschulen allgemein noch auf dem Prüfstand stehen würden, da die Gemeinschaftsschule im Schulgesetz genauso verankert sei wie alle anderen Schularten. Richtig ist aber laut Zeller, dass sich alle Schularten den veränderten Lernherausforderungen durch die zunehmende Heterogenität zu stellen haben. „Ich wünsche mir, dass sich alle Schularten einer wissenschaftlichen Qualitätsbewertung unterziehen, so wie dies bei Gemeinschaftsschule erfolgt ist“. Überdies hält Zeller die von grün-rot festgelegte Mindestzahl von 60 Schülern für eine gymnasiale Oberstufe, für zu hoch. Zahlreiche Gymnasien erreichten schon heute längst nicht diese Schülerzahlen, stellt Zeller fest.

Verwundert zeigt sich Zeller auch über die unbewiesene Behauptung, wonach die Gemeinschaftsschule ein teures Vorhaben sei. Der vom Gemeinderat in Salem beschlossene Weg sei nicht nur aus pädagogischen und lernpsychologischen Gründen ein vorteilhafter Schritt gewesen, sondern auch aus bildungsökonomischer Sicht. Kindern werden im Vergleich zur Realschule alle schulischen Niveaustufen angeboten, einschließlich des gymnasialen Niveaus, wie das Kultusministerium in einer Drucksache selbst hervorhebe. Außerdem werden längere Schulwege vermieden. Das Ministerium betone immer wieder, dass „mit der Gemeinschaftsschule zum Schullahr 2012/2013 eine integrative, leistungsorientierte Schulart für Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Begabungen und Fähigkeiten eingeführt“ wurde.

Es sei wissenschaftlich belegt, Kinder nicht schon nach der vierten Klasse zu trennen, sondern gemeinsam länger lernen zu lassen. Zeller empfiehlt den Kritikern der Gemeinschaftsschule, nach Vorarlberg zu schauen, wo eine schwarz-grüne Regierung sich eindeutig für eine längere gemeinsame Lernzeit ausspricht, unterstützt von Handwerk und Industrie. Insbesondere zeigten Schulsysteme, in denen Schüler früh auf unterschiedliche Bildungssysteme aufgeteilt würden, ein niedriges Maß an Chancengerechtigkeit auf, erläutert Zeller weiter. „Gerade Salem beweist tagtäglich, wie erfolgreich in heterogenen Gruppen gelernt wird.“ Das Potential für eine gymnasiale Oberstufe sei dort realistisch und wäre für viele Schüler ein wohnortnahes Angebot, das Abitur an der eigenen Schule zu erreichen.

JU zu Martin Hahn: "Unangemessener Ton" für gewählten Volksvertreter

Die Junge Union Überlingen sei überrascht von den Äußerungen des Landtagsabgeordenten Martin Hahn bezüglich des Meinungstreffens „Wie reagieren, auf die Oberstufengedankenspiele der Salemer Gemeinschaftsschule?" So die JU in einer Pressemitteilung zur Position des Bündnisgrünen. Dabei sei eindeutig, dass bei einem jetzigen Antrag für eine gymnasiale Oberstufe die Gemeinschaftsschule Salem im Beantragungsraum nicht die notwendige Anzahl von 60 Oberstufenschülern vorzuweisen hätte, schreibt der JU-Vorsitzende Dominik Mattes. Es sei berechtigt, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie eine Schule bei dieser Faktenlage zu der notwendigen Anzahl von Schüler kommen könnte. „In diesem Zuge zu behaupten, dass es den versammelten Rektoren um Futterneid ginge, das ist für einen gewählten Volksvertreter ein unangemessener Ton, kritisiert Mattes. Nicht nur gegenüber den Rektoren, denen ein animalisches Verhalten unterstellt wird, sondern insbesondere gegenüber den jungen Menschen, die sich in schulischer Ausbildung befinden.“

Die JU kritisiere nicht, dass nach objektiven Kriterien eine Entscheidung für die Einrichtung eine gymnasiale Oberstufe gefällt werden solle. "Das ist sogar geradezu zu erhoffen!" Sie kritisiere die "falsche Behauptung und unvollständige Ausführung Martin Hahns zu dieser Thematik". Denn die von ihm genannte Bemessungsgrundlage nach objektiven Kriterien beinhalteten nicht die Aspekte wie das Vorhandensein von Schulcampi mit verschiedenen Beschulungsformen, von denen im Landkreis und in unmittelbarer Nachbarschaft zur Gemeinde Salem einige hervorragende vorhanden seien. Eine weitere Grundlage sei die Anbindung an die Infrastruktur des ÖPNV. Auch ist das Argument, dass die GMS Salem besonders durch den Preis „Starke Schule“ für eine gymnasiale Oberstufe geeignet wäre, sei falsch. Denn dieser Preis beurteile Schulen nicht nach der Möglichkeit, ob sie zur Einrichtung weiterer Beschulungsformen geeignet wären, sondern er bewerte die vorhandene Schulform. Die JU fordere von Hahn, den Rücken aller vorhandenen Schulformen im Landkreis zu stärken, anstatt diese ungleich zu behandeln. Zudem erwarte sie von Hahn, dass er sich als Abgeordneter für die individuellen Stärken und Vorteile der verschiedenen Schulstandorte einsetze, anstelle unter dem Vorwand der Gleichbehandlung eine ungleiche Position zu beziehen.