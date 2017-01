Überlingen Rottweil freut sich auf die Überlinger Hänsele

Mit dem traditionellen "Abstauben" der Larven und Narrenkleidleder Etwa 40 schwarzgekleidete Rottweiler müssen diesmal noch mehr auf Sauberkeit in den Häusern achten – schließlich ist schon bald Narrentag in der Neckarstadt.

Während in Überlingen am Dreikönigstag um Punkt 12 die Narren noch unvermummt die Fastnacht mit ihren Karbatschen lautstark begrüßten, zogen im 100 Kilometer entfernten Rottweil wie jedes Jahr schwarzgekleidete Männer durch die Stadt, um Larven und Narrenkleider vom Staub der vergangenen Monate zu befreien. "Abstauben" nennt sich dieser Brauch dann auch passend, diesmal ganz im Zeichen des kurz bevorstehenden Viererbundtreffens.

Etwa 40 "Abstauber" mit Frack, Zylinder und passendem Stehkragen gekleidet sowie einem dazugehörenden Stock versammelten sich wie immer an Dreikönig um 10.45 Uhr, also gleich nach Gottesdienstende, in der abschüssigen Hauptstraße unterhalb des Schwarzen Tores. Mitten unter ihnen auch Narrenmeister Christoph Bechtold, der das Wort ergriff, um seine närrischen Mitstreiter in die Neckarstadt auszusenden. Etwa 15 kleine Abstaubergruppen sind es jedes Jahr, die unbeirrt und gewissenhaft ihrem Auftrag nachgehen. "Wir gehen in die Rottweiler Familien, wo in aller Regel die Narrenkleider des Hauses da liegen. Und die werden symbolisch abgestaubt mit Besen oder anderen Utensilien, die wir mit uns führe." So beschreibt es der Narrenmeister und meint damit, dass man alles und alle fit machen will für die anstehende Fasnet.

Jede Abstaubergruppe organisiert ihre eigene Route, besucht dabei im Schnitt sieben bis acht Häuser. "Und das dauert", berichtet Zunftschreiber Frank Huber. "Es wird spät, also sehr spät, manchmal endet es auch erst am anderen Morgen, und zwar völlig kaputt." Dabei nennt Huber nicht unbedingt nur den Alkohol als Grund, sondern auch das viele Essen und das viele Reden. Was beim "Abstauben" der Larven, Glocken und Narrenkleider gesagt wird, ist nicht vorgegeben. Es gebe auch keine festgelegten Sprüche, ergänzt Christoph Bechtold. Jede Abstaubergruppe mache sich eigene Gedanken, wie und über was man reden wolle. "Mal ist es ein Gedicht, mal ist es ein Lied, mal ist es beides oder gar ein Spiel", sagt der Narrenmeister und unterstreicht damit die Ähnlichkeit zu Schnurrergruppen, wie man sie an der Fasnet auch in Überlingen kennt.

Man muss in diesem Jahr kein Hellseher sein, um zu erahnen, was ein großes Gesprächsthema beim gestrigen Rottweiler "Abstauben" war. "Unser Narrenmeister hat uns extra eine Sonderausbildung in Sachen Sauberkeit angedeihen lassen; kombiniert mit Besenlehrgang, um ganz genau hinzuschauen, wo der Staub sitzt", sagt Frank Huber mit deutlicher Ironie in der Stimme. Diesmal würde alles in erweiterter Dimension ablaufen. So müssten, laut dem Rottweiler Zunftschreiber, auch die Häuser vom Staub befreit werden. Schließlich sagen sich in genau zwei Wochen unter anderem zahlreiche Narrenfreunde aus Überlingen an, die privat oder in den Quartieren übernachten. "Entsprechend schauen wir diesmal auch auf die Sauberkeit bei den Hausfrauen und Hausmännern in Rottweil", ergänzt Huber, der sich hier sehr zuversichtlich zeigt.

Die ganze Stadt befinde sich in großer Vorfreude. Unzählige Bürger engagieren sich schon seit langem, damit der Narrentag des Viererbundes vom 20. bis 22. Januar in Rottweil ein großer Erfolg wird. Allein mehr als 60 Besenwirtschaften in der gesamten Innenstadt zeugen davon. Genauso ein großes Rahmenprogramm rund um die beiden Umzüge der vier befreundeten Narrenzünfte aus Oberndorf, Elzach, Überlingen und Rottweil.

Narrentag

Der Narrentag des Viererbundes in Rottweil beginnt am Freitag, 20. Januar, um 18 Uhr mit der Ausstellungseröffnung "Vierfalt". Zeitgleich haben auch schon Besenwirtschaften und Gastronomiebetriebe geöffnet. Am Samstag, 21. Januar, stellt um 11 Uhr die Überlinger Zimmermannsgilde den Narrenbaum. Um 19 Uhr folgt der Sternlauf der Zünfte mit Schuttigfeuer und Freinacht. Nach Narrenmesse und Frühschoppenkonzert der vier Stadtkapellen folgt am Sonntag, 22. Januar, um 14 Uhr der große Umzug. Zum Abschluss spielen die Kapellen am Rottweiler Straßenkreuz.

Weitere Informationen: