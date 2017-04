Überlingen Richtfest für "Neue Mitte": Ein ganzes Areal bekommt ein neues Gesicht

Nach 17 Monaten hat das Großbauprojekt an der Hägerstraße nun Richtfest gefeiert. 55 von 57 Wohnungen sind bereits verkauft, ab Ende Juni sollen die ersten Wohnungen bezugsfertig sein. Investor Manfred Löffler ist angesichts der Größe überzeugt: "Das ist die Zukunft."

Drei Gebäude mit jeweils vier Etagen plus Penthouse-Geschossen, insgesamt 57 Wohnungen und unter allem eine Tiefgarage mit zwei Ebenen: Nach den Giganten vom Burgberg – und aktuell sowieso – dürfte das Bauvorhaben von Manfred Löffler an der Hägerstraße das größte sein in der Stadt. "Überlingen verträgt das gut", ist sich der Seniorchef aus Mengen sicher, den die beiden Söhne Peter und Tobias nicht nur beim Richtfest flankieren. Der eine kümmert sich um die Technik, der andere um das Wirtschaftliche.

Für ihr Unternehmen sei es mit einem Investitionsvolumen von rund 20 Millionen Euro das bislang größte Projekt. Nicht immer brauche er eine Bank, sagt Manfred Löffler vor den zahlreichen Gästen, doch in diesem Fall dankte er dem anwesenden Banker für die zügige Finanzierungszusage. Sorgen brauchen sich beide nicht zu machen, denn "55 der 57 Wohnungen sind bereits verkauft", zeigt sich der Investor mehr als zufrieden. Im Erdgeschoss des Eckgebäudes wird einmal ein Getränkemarkt einziehen. Dessen Räume waren schon mal einfach verglast und beheizt für den Imbiss von Handwerkern, Käufern und Nachbarn, bei denen sich Löffler für die Belastungen durch die Bauarbeiten entschuldigte.

Erste Wohnungen ab Juni bewohnbar

Vor gut zwei Jahren hatte der Abbruch des alten Bestands begonnen, die Neubauarbeiten laufen inzwischen seit rund 17 Monaten. "Ende Juni können die ersten Bewohner einziehen", kündigte Löffler schon mal an. Ende des Jahres soll die Anlage fertig sein. Insgesamt stehen später einmal 69 Tiefgaragenplätze zur Verfügung. Darüber soll im Innenhof des Ensembles auf einem Meter Boden eine echte Begrünung vorgenommen werden. Geplant haben den Komplex die Überlinger Architekten Dietmar und Nils Kolberg.

"Das tut Überlingen gut", spielte Manfred Löffler auf die Dimensionen der Gebäude an, die sich in der Höhe am Ärztehaus Hochbild orientieren. "Das ist die Zukunft." In der Genehmigungsphase im Jahr 2014 hatte es heftige Proteste aus der Nachbarschaft gegeben ob des großen Bauvolumens. Doch die Gremien des Gemeinderats hatten sich vor dem Hintergrund des Bedarfs mit großer Mehrheit hinter das Vorhaben gestellt. "Man muss sich einfach klar machen, dass künftig flächensparender und verdichteter gebaut werden muss," hatte Löffler damals argumentiert und verweist jetzt auf entsprechende Entwicklungen der Stadt Konstanz.

Den mutigen Projektnamen "Neue Mitte" hat zwar der Überlinger Architekt Dietmar Kolberg kreiert, doch Manfred Löffler findet ihn geradezu ideal. "Hier ist doch die Mitte Überlingens", sagt er und blickt einmal um sich. In der alten Mitte hat Löffler schon seit geraumer Zeit ein Verkaufsbüro an der Hofstatt. Dass der Firmen-Schriftzug in schrillem Orange-Blau dort nicht so recht zur Altstadtsatzung passen will, das habe er nicht gewusst. Möglicherweise hat es ihm bisher auch noch niemand gesagt. "Das sind eben unsere Firmenfarben", sagt der Bauunternehmer entschuldigend.

"Überlingen ist unsere Stadt, da passt irgendwie alles", sagt Sohn und Juniorchef Peter Löffler, der als Ingenieur für den technischen Bereich verantwortlich ist. "Die Zusammenarbeit mit der Stadt, mit dem Stadtwerk – das klappt wunderbar." Auch die Wohnungen sind gefragt. Unter den Käufern seien viele Überlinger, betonen die Investoren, und rund drei Viertel würden von den Eigentümern auch genutzt. Ein Flachdach braucht keinen Zimmermann, so war es Juniorchef Peter Löffler in der Hägerstraße vorbehalten, auf der Penthouse-Ebene mehrfach das Sektglas auf die beteiligten Planer und Handwerker zu erheben und es nach dem letzten Schluck in die Tiefe zu schleudern.

Die Kontroverse um die "Neue Mitte"

Nachdem an der Hägerstraße mehrere Einkaufsmärkte betrieben worden waren, hatte das Gelände für längere Zeit weitgehend brach gelegen. Hindernisse auf dem Weg zu einer Nutzung waren zum einen die alte Eigentümerstruktur einer Erbengemeinschaft mit 18 Beteiligten, zum anderen eine noch weiter zurückliegende Bestimmung des Geländes als Müllkippe, die gewisse Risiken für die Bebauung mit sich brachte.

Unter diesen Rahmenbedingungen waren die Gremien des Gemeinderats froh gewesen, als ein Bebauungskonzept auf dem Tisch lag. Auch die Baugenossenschaft Überlingen hatte sich zwischenzeitlich Interesse bekundet, doch am Ende bekam Manfred Löffler den Zuschlag. "Am 21. Mai 2013 haben wir den Kaufvertrag unterschrieben", erinnerte Investor Manfred Löffler jetzt an das entscheidende Datum. Einen positiven Bauvorbescheid hatte das Baurechtsamt nach Paragraf 34 des Baugesetzbuchs, dem Einfügen in die Umgebungsbebauung, schließlich am 25. April 2014 erlassen. Der Bauantrag wurde im März 2015 genehmigt.

Vorausgegangen waren Proteste von Anwohnern, die das Vorhaben zu verhindern suchten und in Flugblättern eine, wie es dort hieß, "massive und rücksichtslose Bebauung" kritisiert hatten. (hpw)