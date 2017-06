Überlingen René Glemser übernimmt Charterbetrieb von Franz Ganal

Für seine neue Aufgabe ist er extra von Stuttgart an den Bodensee gezogen: René Glemser übernimmt den Charterbetrieb von Franz Ganal, der altersbedingt aufhören wollte. Die Flotte mit fünf Schiffen segelt jetzt unter dem Namen "Windhasen".

Überlingen – Das letzte Schiff ist zu Wasser gelassen, jetzt kann es losgehen: René Glemser hat den Charterbetrieb Ganal übernommen und ihn in "Windhasen" umbenannt. Eine Flotte von fünf Schiffen kann der 1964 Geborene nun sein Eigen nennen – Schiffe, die er früher selbst bei Franz Ganal gechartert hat, als er zum Segeln an den Bodensee kam. "Meine Frau und ich haben oft Tagesausflüge an den See gemacht. Eines Tages kamen Herr Ganal und ich ins Gespärch und er sagte, dass er den Charterbetrieb altersbedingt aufgeben will." Der Betrieb sei ihm sozusagen "vor die Füße gefallen", sagt Glemser. Eine Woche Zeit habe er gebraucht, um sich zu entscheiden, dann kam das Ja und vor kurzem zog René Glenser dann auch von Stuttgart nach Überlingen. "Franz Ganal hat mir beim Übergang so toll geholfen", freut sich Glemser. "Fünf Schiffe, das ist schon eine Menge, da gab es viel zu beachten."

Wie sein Vorgänger verchartert Glemser die Boote nun an Einheimische und Touristen. "Es melden sich auch viele Überlinger, die Tagesausflüge machen wollen", sagt René Glemser. "Die meisten segeln nach Wallhausen, baden dort und kommen wieder zurück."

René Glemser ist seit über 30 Jahren begeisterter Segler. Als junger Mann kam er dazu, häufig setzte er in jener Zeit an der Ostsee die Segel, aber es waren auch große Törns in südlicheren Gefilden dabei, zum Beispiel segelte er von Saint Tropez nach Athen. "Das schafft man in drei Wochen, ich habe mir damals vier Wochen Zeit gelassen." Und weil er eben so gern segelt, wollte er sich die Chance, sein Hobby zum Beruf zu machen, nicht entgehen lassen und hängte seinen Beruf – er war 30 Jahre lang selbstständiger Schreinermeister – an den Nagel.

Warum der Bodensee und nicht die Ostsee? "Naja", sagt der begeisterte Segler, "am Bodensee war die Gelegenheit da, an der Ostsee nicht." Doch der Bodensee sei einfach auch sehr charmant und besonders: "Man kann hier das Segeln mit vielen Aktivitäten verbinden – aufgrund der Größe des Sees. "Tagsüber segeln und abends ins Kino oder eine der zahlreichen Sehenswürdigkeiten rund um den See anschauen oder essen gehen, das hat schon was", findet Glemser. "Man kann jeden Abend einen anderen Hafen anlaufen und kann sich dort dann wieder versorgen. Man muss nicht viele Vorräte auf den Törn mitnehmen. Das hat schon was."

René Glemser freut sich, dass er nun Segelbegeisterten ohne eigenes Boot zu Segelvergnügen verhelfen kann. Er sagt: "Den Reiz des Segelns macht für mich aus, bei Wind und Wetter draußen zu sein und einen Gang zurückzuschalten. Ich kann das nur jedem zu empfehlen."

Informationen im Internet: