Überlingen Referendum in der Türkei beschäftigt auch die Türken in Überlingen

Am 16. April entscheidet die Türkei über eine Verfassungsänderung. Bis zum Sonntag konnten auch die im Ausland lebenden Türken abstimmen. Davon haben auch viele Türken aus Überlingen gebrauch gemacht. Die Meinungen sind gespalten.

"Hast du Lust, deine Hand in ein Hornissennest zu stecken?" Die Worte von Nurten Öztürk sind als deutliche Warnung zu verstehen. Es ist ein heißes Thema, über das zurzeit heftig gestritten und diskutiert wird. Denn es geht um viel mehr, als nur um Evet oder Hayir, um Ja oder Nein, Für oder Gegen die türkische Verfassungsänderung. Das Thema spaltet die Türkei und auch die Türken in Überlingen.

"Ich bin Türkin!", sagt Nurten Öztürk voller Stolz. Dabei ist sie in Überlingen geboren und aufgewachsen. "Ohne Überlingen fehlt mir was, ich freue mich auf Überlingen und den Bodensee. Ich habe Sehnsucht nach Überlingen." Doch sie macht sich Gedanken über die Haltung in Deutschland: "Wenn ich gegen Erdogan bin (Anm: gegen das Referendum), bin ich gut. Dann bin ich integriert. Wenn ich aber für Erdogan bin – ich weiß nicht, wie das in Überlingen ankommt, ob ich mir das überhaupt zutraue, meine Meinung zu sagen, wenn ich für ein Ja stimme."

Wer mit Ja stimmt, soll wieder zurück in die Türkei. Das haben in den vergangenen Wochen viele Türken zu hören bekommen. "Ich bin darüber traurig und sauer", sagt Nurten Öztürk, und: "Das macht mir Angst." Für sie ist das Ausländerfeindlichkeit. Dabei kann sie der Politik Erdogans viel abgewinnen: "Seit Erdogan an der Macht ist, vor 14 Jahren, ist vieles besser geworden. Er hat viel Positives getan." 80 Millionen Türken hätten Verstand und wüssten, was sie machen. "Die können für sich selber entscheiden." Sie meint, es solle nicht abgelenkt werden von den Problemen hier in Deutschland. "Es ist mir unangenehm, was gegenüber der Türkei und den Türken gesagt und geschrieben wurde." Sie erinnert daran, dass Türken und Deutsche 60 Jahre friedlich miteinander gelebt haben. "Und so soll es bleiben. Ich lasse mich nicht spalten."

Auch Osman Genc aus Uhldingen-Mühlhofen sieht das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei kritisch: "Wenn du immer einen Hund mit Steinen bewirfst, wird der irgendwann einmal zurückbeißen." Er findet es schade, dass es so weit gekommen ist. "Europa ist nicht unschuldig. Ich finde es schrecklich, was in Europa über die Türkei berichtet wird. Das ist ein Problem der Türkei, das wir intern lösen müssen." Gülenc kam vor knapp 30 Jahren als Siebenjähriger nach Deutschland und ist in Überlingen zur Schule gegangen. Trotz der langen Zeit in Deutschland sieht er immer noch Probleme: "Wir verdienen Respekt", sagt er, schließlich habe er auch Respekt vor der Türkei und Erdogan. "Man muss aber auch an die Menschen denken." Und da stellt Osman Genc der Türkei kein gutes Zeugnis aus: "Viele Menschen in der Türkei haben keine Bildung. Ich kann die Menschen nicht beschuldigen, die die 18 Punkte der Verfassungsänderung nicht gelesen zu haben." Er selbst findet die Verfassungsreform gut, hat aber wegen der Änderungen beim Richter- und Staatsanwälterat und bei der Unabhängigkeit des Präsidenten mit Nein gestimmt.

Auch die in Überlingen lebenden Türken müssen sich selbst über die geplante Verfassungsänderung informieren: Im Türkischen Arbeiternehmerverein in Altbirnau ist Politik tabu. "Auch der Hodscha hat hier keine politische Botschaft, Politik hat in der Moschee nichts verloren", sagt der Vorsitzende Ekrem Durmus und ergänzt: Andernfalls wäre der Verein mit seinen knapp 200 Mitgliedern wohl kaum zusammenzuhalten, wie er sagt: "Es gibt in der Türkei so viele Minderheiten." Ein Punkt des Referendum ist für Dumus, der seit 1992 in Deutschland lebt, für ihn wichtig: "Das Mindestalter wird von 25 auf 18 Jahre gesenkt. Das ist gut." Die Jugend der Türkei dürfte damit in Zukunft wählen. Durmus macht sich aber auch Sorgen um die Türkei. "Was passiert einmal nach Erdogan?" Nun hoffe er aber erst einmal, dass das Ergebnis der Wahl von allen Seiten akzeptiert werde, "auch wenn es nicht das Ergebnis ist, das man sich gewünscht hat".

Dass dies so kommen wird, ist angesichts der verhärteten Fronten nur schwer vorstellbar. "Ich habe eine Stimme, ich habe gewählt. Ob es was bringt, ist etwas anderes", sagt etwa Sermin Özdemir und spielt auf den in der Vergangenheit immer wieder vorgekommenen Wahlbetrug in der Türkei an. "Es wurde mal der Strom abgestellt, Wahlboxen sind verschwunden, das Internet wurde gesperrt." Sie klingt nicht optimistisch für das Referendum: "Erdogan ist ein Diktator in meinen Augen, er wird das Ding durchdrücken, bis er es bekommt." Das Referendum bezeichnet sie nicht als Fortschritt, sondern als Rückschritt. Sie erinnert daran, dass Frauen in der Türkei schon seit 1923 wählen dürfen, während beispielsweise in der Schweiz erst seit ein paar Jahrzehnten alle Frauen Wahlrecht hätten. Doch unter Erdogan würden türkische Frauen bald keine Rechte mehr haben. Das stört sie. "Atatürk hat die Türkei modern gemacht", sagt Sermin Özdemir, die in Deutschland geboren wurde und in Uhldingen wohnt. "Er hat uns eine Stimme gegeben. Wir sind die Kinder Atatürks". Doch unter Erdogan soll der Türkei ihrer Einschätzung nach all das wieder genommen werden: "Ich darf in der Türkei nicht mehr laut lachen." Das ist eine Anspielung auf die mittlerweile schon eingeschränkte Meinungsfreiheit dort. Aber, und da ist sie resolut: "Ich möchte meine Freiheiten nicht hergeben. Niemand kann mir verbieten, meine Meinung zu sagen."

Auch Akif Gülec lässt sich sein Lachen nicht nehmen, er warnt aber davor, mit Türken über Fußball und Politik zu diskutieren. "Das ist nicht gut. Gerade bei türkischer Politik wird es schnell beleidigend." Er kann den Vergleich zu Deutschland ziehen, schließlich sitzt er selbst für die Freien Wähler im Gemeinderat von Uhldingen-Mühlhofen. Gülec verweist auf den geschichtlichen Aspekt: "Mit jedem Putsch wurden wir um zehn bis 20 Jahre zurückgeworfen. Wir haben immer noch Kriege direkt vor der Haustüre, an unserer Grenze." Doch es gehe bergauf mit der Türkei. Dennoch spalte die aktuelle Politik die Leute auf der Straße, nach seinen Worten spalte sie sogar tiefe Freundschaften: "Wir müssen zusammenhalten" fordert Akif Gülec. Er ist trotz der verhärteten Fronten optimistisch: "Wir sind bei Wahlen immer gespalten. In der Türkei denkt man so. Wir sind aber in Wirklichkeit eine Familie. Wenn wir heute streiten, sind wir morgen wieder zusammen."

Der Türkische Arbeitnehmerverein Überlingen (TAV) wurde 1982 gegründet. 1986 bekam der Verein von der Stadt Überlingen das Haus Schlachthausstraße 10 gestellt. 2015 musste das Haus geräumt werden, weil die Stadt Ausweichquartiere für den städtischen Kindergarten St. Angelus benötigte. In Altbirnau wurde man fündig. Der TAV konnte das Keglerheim kaufen, und mit der Stadt für das Grundstück einen Pachtvertrag über 86 Jahre schließen. Im neuen Gemeindezentrum haben sowohl der TAV mit seinen Fußballmannschaften wie auch die Überlinger DITIB Moschee ihren Sitz. Nach Beendigung des Umbaus ist ein öffentliches Eröffnungsfest geplant. (mt)

