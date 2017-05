Überlingen Realschule spendet 2000 Euro an Skid

Die Schüler der Realschule Überlingen unterstützen mit dem Erlös aus ihrem Adventsbasar der Überlinger Verein, der Menschen mit Behinderung fördert.

Überlingen – Die Schülersprecher Mathieu Loth und Lisa Choinowski von der Realschule haben mit den beiden Verbindungslehrern Ursula Henschen und Sebastian Müller ein paar Schritte vor die eigene Haustür unternommen, wie sie Schule in einer Pressemitteilung schreibt. Denn in der Hochbildstraße wird in einigen Monaten ein neues Bistro von Skid eröffnet. Skid ist eine gemeinnützige GmbH, die Menschen mit Behinderungen in vielen Bereichen fördert. Neben Wohnräumen und kulturellen Angeboten bietet sie auch Arbeitsplätze in der Nudelmanufaktur, dem Nudelladen, in Skids Bio-Bistro und einer Einrichtung in Goldbach. Nun soll ein weiteres Bistro in direkter Nachbarschaft zur Realschule eröffnet werden. Die frisch hergestellten „Nudeln to go“ werden mit unterschiedlichen Soßen angeboten.

Die Schülermitverantwortung (SMV) der Realschule findet das Engagement der Skid so bemerkenswert, dass sie sich dazu entschloss, einen Teil der Einnahmen vom Adventsbasar dorthin zu spenden. "Stolz konnten die Schülersprecher einen Scheck im Wert von 2000 Euro überreichen", heißt es in der Mitteilung. Aus den Erlösen des Adventsbasars konnten weitere Projekte unterstützt werden. 2000 Euro gingen bereits an den langjährigen Partner der Realschule Aktion Peruhilfe, deren Projekte den Kindern und Jugendlichen in Lima, Sicuani und Pallpata zugutekommen. Ebenso konnte die Fahrt der SMV zu ihrer Hüttentagung bezuschusst werden.