Überlingen Rauch aus Vorführgerät löst Alarm in Überlinger Kino aus

Rauch aus Vorführgerät löst Alarm in Überlinger Kino aus

Ein defektes Vorführgerät hat einen Großeinsatz der Feuerwehr am Landungsplatz ausgelöst.

Erneut Feueralarm in der Greth: Am Freitag, gegen 16 Uhr, im dort unter dem Dach beheimateten Kino Cinegreth der Rauchmelder angeschlagen. Die Feuerwehr Überlingen rückte mit einem kompletten Löschzug inklusive Drehleiter aus, auch die Polizei war vor Ort.



Unter den zahlreichen Schaulustigen ging das Gerücht um, dass das Popcorn zu heiß gebacken worden war. Wie die Feuerwehr jedoch mitteilte, lief eines der elektrischen Vorführgeräte im Kino heiß. Das Kino wurde belüftet und mittels einer Wärmebildkamera sicherheitshalber abgesucht. Nach einer halben Stunde rückte die Feuerwehr wieder ab. Schon am 24. Januar musste die Feuerwehr zur Greth ausrücken, damals war die Ursache der Rauchentwicklung ein defekter Ventilator.