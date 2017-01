Überlingen Rat beschließt Haushalt: Sporthalle kommt zuerst

Einstimmig hat der Gemeinderat den Haushalt 2017 beschlossen. Ganz oben auf der Prioritätenliste stehen der Bau einer neuen Sporthalle, die Landesgartenschau und die Errichtung eines Feuerwehrhauses. Lob gibt es für den neuen Kämmerer.

In ihrer letzten Haushaltsrede hat Oberbürgermeisterin Sabine Becker die Gespräche mit dem Regierungspräsidium in Tübingen resümiert. Dort habe man die Bemühungen um eine Konsolidierung wohlwollend zur Kenntnis genommen, so Becker. Wenn die Beschlüsse konsequent umgesetzt würden, gelte "das Planwerk als genehmigungsfähig". "Der Entwurf zeigt ein verbessertes ordentliches Ergebnis", erklärte Becker, sowie "die Berücksichtigung einer Vielzahl von Investitionsprojekten inklusive einer guten Bezuschussung und die Begrenzung der Neuverschuldung." Als wichtige Vorhaben bis 2020 nannte Becker die Sporthalle, den Zuschuss für das Bonhoefferhaus, ein neues Feuerwehrhaus Ost, die Landesgartenschau und das Pflanzenhaus. Allerdings dürfe neben den Neu- und Ausbauprojekten auch der Unterhalt der bestehenden Infrastruktur nicht vernachlässigt werden.

Den Haushalt frühzeitig zu verabschieden, sei kein Selbstzweck, rechtfertigte Stadtrat Günter Hornstein (CDU) die wiederkehrende Forderung. Denn dies mache die Verwaltung schneller handlungsfähig. Der Kämmerer habe nun eine "verlässliche und durchführbare Planung" vorgelegt. "Der Grad der Zufriedenheit steigt, wenn wir die Maßnahmen, die wir finanziert haben, auch umsetzen können", betonte Hornstein. Absolute Priorität bei der Realisierung müsse die Sporthalle haben, "damit wir den sportlich gesetzten Termin zur Einweihung 2018 auch einhalten können." Schnell seien die Vorarbeiten für das Projekt Feuerwehr in der Schlachthausstraße und die Zusammenlegung von Stadtgärtnerei und Werkhof zu leisten.

Fünf Millionen Haben oder Nichthaben mache einen Unterschied. Mit diesem Hinweis auf die Abschreibungen, die nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) erwirtschaftet werden müssen, deutete Ulf Janicke (LBU/Grüne) den Unterschied zur alten Kameralistik der Umlandgemeinden an. "Wir legen ein Monatsgehalt zur Seite, damit unsere Kinder später das Geld haben, um das Haus sanieren zu können", sagte er. Die Streckung der Investitionen sei zwar schmerzhaft, aber ehrlicher. "Man kann keine neue Garage bauen, solange man es nicht schafft, das Loch im Dach zu reparieren", formulierte Janicke. Veränderungen forderte er beim Facility Management. Wenn Geld für beschlossene Projekte da sei, diese jedoch nicht umgesetzt werden könnten, "dann stimmt etwas nicht."

Der neue Kämmerer habe auf einem soliden Fundament aufbauen können, erklärte Robert Dreher (FWV/ÜfA). Aufgrund der umfangreichen Pflichtaufgaben bleibe nur wenig Spielraum. Dabei verwies Dreher zwar auf den Konsens, bei Kindern, Jugendlichen und Bildung nicht zu sparen. Folgerichtig sei, dass die neue Sporthalle ganz oben auf der Prioritätenliste stehe. Auch beim "Stadtentwicklungsprogramm LGS" müsse man genau überlegen: "Was geben wir wo und wie aus?" Viel sparen könne man im Ergebnishaushalt nicht mehr: "Die Zitrone ist ziemlich ausgepresst." Dies habe sich beim Personalhaushalt deutlich gezeigt.

Wie schwierig die Arbeit zur Beratung des Haushalts sei, unterstrich Oswald Burger (SPD) und verwies auf das gut 500-seitige Zahlenwerk. "Ich habe nicht jedes Detail überprüfen können", räumte er offen ein und zeigte damit eine Kehrseite der neuen Darstellungsform auf. "Wenn man in die Tiefe geht, dort wo man sich auszukennen glaubt, findet man das, was man sucht, nun doch wieder nicht, sondern nur eine pauschale Summe", erklärte Burger. Dass das Bestattungswesen inzwischen kostendeckend sei, erfreute den SPD-Stadtrat: "Denn bei niedrigeren Gebühren schonen wir nur die Erben."

"Licht am Ende des Tunnels" erkannte Raimund Wilhelmi (FDP): "Wir haben nun konkrete Ziele vor Augen." Die Liberalen würden weiter darauf achten, dass die Verwaltung "effizient, sparsam, aber auch leistungsbezogen arbeitet." Auch der Personalhaushalt dürfe nicht tabu sein. Die Bauvorhaben müssten vom Rat gut begleitet werden, auch die Stadt müsse ihre Bauherrenfunktion sorgfältig wahrnehmen. Dies gelte auch im Hinblick auf das geplante Altenzentrum. Mit Blick auf mögliche Einsparungen betonte Raimund Wilhelmi, dass im Bereich Kultur manches von Privatpersonen übernommen werden könne.

Zufrieden zeigte sich auch Roland Biniossek (Linke) trotz des "engen Ergebnishaushalts" bei weiter gewachsener Liquidität. Sie sei von 32 auf 37 Millionen Euro angestiegen. "Wir tragen eine enge Jacke", versuchte Biniossek dies anschaulich zu machen, "und sind doch nicht arm." Dies sei nicht nur auf die Differenz zwischen Haushaltsplanungen und Vollzug zurückzuführen, sondern auch auf die Cashflow-Berechnungen. Zudem brauche die Stadt "endlich eine Instandhaltungsplanung, um abschätzen zu können, was machbar und was notwendig ist."

Eckpunkte des neuen Haushalts