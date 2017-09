Überlingen Rapper vom Bodensee leben ihren Traum

Dennis Ray Jackson Jr. aus Überlingen ist mit Sänger und Rapper Moe Mitchell zusammen aufgewachsen. Beide wollten immer groß rauskommen. Diesem Traum sind sie inzwischen ganz nah.

Im Jahr 2003 lernte Dennis Ray Jackson Jr. den "King of Rap" kennen: Kool Savas. Sie verstanden sich gut, wurden Freunde. Ein paar Monate später hatte Jackson einen Auftritt mit Boris Fleck alias Stard Ova: Der ist kein Geringerer als der Produzent von Kay One. Savas war Headliner bei der Veranstaltung und Jackson stellte ihm seinen Kumpel und Rapper Moe Mitchell vor: Er solle doch Mitchell unter Vertrag nehmen. Er tat es, und seitdem produzieren die beiden einen Erfolg nach dem anderen.

"Ich habe es damals ganz unbewusst gemacht", sagt Jackson heute. Aber er wusste plötzlich, dass er Managerqualitäten hat, seine Meinung war gefragt, sein Management geschätzt. Irgendwann hat er Mitchell gefragt, ob er ihn professionell managen dürfe. "Der hat ja gesagt", erzählt der Überlinger voller Stolz, "der hat mir eine Chance gegeben, was zu machen. Voll cool." Und Jackson denkt noch weiter: "Mitchell ist die Riesenchance, die Nummer 1 zu werden." Wobei, Mitchell ist eigentlich kein Rapper, sondern vielmehr Sänger. Mit ihm fing jedoch alles an.

Inzwischen ist "Skyhy Management" gegründet, Jacksons Managementfirma, mit Sitz in Überlingen und Berlin. "Ich bin das Herz, und du der Kopf", sagt er und blickt zu seiner Verlobten Stephanie. Die bestätigt: "Ich bin Realist, er hat die Ideen." Dennoch arbeiten sie als Familie zusammen. "Wir diskutieren viel." Auch das gehört dazu, wie Stephanie erzählt: "Wir sind anders. Die Künstler fühlen sich bei uns wohl, wir sind eben eine Familie.

" Auch Santos Hendricks alias Santoshendrix ist bei "Skyhy Management" unter Vertrag. "Das ist das Küken der Firma", scherzt Jackson und fügt hinzu: "Das ist ein Newcomer, der hat viel Talent. Der hat den Trap in sich (siehe Kasten)." Sie arbeiten an einem Album, die ersten Lieder sind bereits produziert. Und zwar mit dem Berliner Otto Vogelsänger. Der ist in der Musikszene besser bekannt als Hugo Nameless. Nameless ist mittlerweile ebenfalls bei "Skyhy Management" unter Vertrag. Er ist Sänger und Rapper, Texter und Musiker. "Blauwal" war sein erster Hit und sein erstes Video, das er mit "Skyhy Management" aufgenommen hat. Im August war Nameless in Überlingen, hier wurde sein zweites Video gedreht: "Viel Pfand" handelt von einem, der seine Weißgoldkette mit Flaschenpfand finanziert. Produziert wurde es von Richard Schwarz alias Don Dollar, für Regie und Ablauf war Jackson zuständig. Gefilmt wurde das Video von Kameramann Raik Tecklenburg. Und auch Steven Garcia alias Alectobeaz war dabei: Als "Beatmaker" hatte der den Ton mitproduziert. Bei der Filmaufnahme hatte er somit nicht mehr allzu viel zu tun, aber Stars am Set haben noch nie geschadet. Mit Sierra Kidd hatte Garcia im Juli immerhin einen Top-10-Treffer in den Charts. Einige Szenen, insbesondere die Anfangsszenen des Videos, wurden Anfang August auf der Luxusyacht "Wadadli" vor Überlingen gedreht: nicht der schlechteste Drehort in der brütenden Sommerhitze. Obwohl zusätzlich zu den Temperaturen noch Wellen und technische Probleme die Arbeit erschwerten, hatten alle Beteiligten viel Spaß. "Das ist voll cool hier", gestand Hugo Nameless auf dem Boot, "fast wie in der Karibik auf dem Meer."

Trap-am-See in Planung

Abends wurde in Überlingen weiter gedreht, und vor allen Dingen weiter gefeiert: Bei Fatma Oruclar in der Harem-Vip-Lounge wurden die letzten Szenen des Tages gefilmt. "Ich werde in Zukunft viele spannende Projekte haben", erzählte Jackson zu später Stunde, und berichtete von dem geplanten Open-Air Trap-am-See, das für 2018 mit "krassen Stars" im Ostbad geplant sei. Alles Weitere sei noch top secret, so Jackson.

