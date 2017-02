Überlingen Ramon Kübler: Er machte seine Passion zum Beruf

Sportlerwahl Überlingen: Thaiboxer Ramon Kübler holt 2016 zwei Profititel. Er lebt seinen Traum, als Trainer zu arbeiten.

Wie viele seiner Freunde spielte Ramon Kübler bis er 16 Jahre alt war in Lottstetten, wo er aufgewachsen ist, Fußball. Allerdings war sein Vater Karateka und liebte diesen Sport. „Damit waren meine Eltern prinzipiell offen für Kampfsport“, sagt der 31-Jährige zurückblickend. Irgendwann sei die Zeit gekommen, da wollte er sich irgendwie verteidigen können, falls mal irgendetwas passiert. Deshalb machte sich Ramon Kübler auf die Suche. So kam er zum Thaiboxen. Er ging in ein Gym – so heißen die Kampfsport-Schulen – nach Schaffhausen. „Ich war sofort begeistert“, erinnert er sich. Von Beginn an trainierte er drei Mal die Woche, manchmal sogar ein viertes Mal. Das war 2001.

„Zunächst ging es mir vornehmlich um die Fitness und um die Verteidigung“, sagt der Thaibox-Profi. „Als ich aber gesehen habe, dass es auch Wettkämpfe gibt, wollte ich in den Ring.“ Der erste Kampf stand bereits 2002 an. Dieses Erlebnis wird er wohl nie mehr vergessen, denn seine Einstellung ließ noch zu wünschen übrig. „Das war in St. Gallen und ich ging völlig unvorbereitet und auch ziemlich übernächtigt in den Kampf“, erinnert sich Ramon Kübler. „Ich hatte das Glück, dass ich einen guten Treffer setzte und meinen Gegner in der ersten Runde k.o. schlug.“ Allerdings habe er auch einen Treffer kassiert. „Es hat mächtig geklingelt“, so der 31-Jährige.

Diese Erfahrung veränderte die Einstellung zum Thaiboxen schlagartig. „Ich habe gemerkt, dass es richtig wehtun kann“, sagt er. „Deshalb bereitete ich mich auf den zweiten Kampf bereits akribisch fünf Wochen vor.“ Genau dies macht er bis heute auch. „Ramon hat eine eiserne Disziplin und ist extrem konsequent“, sagt sein heutiger Trainer Sebastian Harms-Mendez, der ihn in Überlingen auch als Trainer beschäftigt. „Er hat sich in Überlingen extrem weiterentwickelt und ist ein kompletter Kämpfer geworden.“ Die Grundlagen aber brachten ihm vor allem Zoran und Boki Veselinovic aus Schaffhausen bei.

„Mittlerweile ist Thaiboxen neben meiner Familie und meiner Freundin mein Leben“, sagt Ramon Kübler. „Ich habe mein Hobby, meine Leidenschaft und meine Passion zum Beruf gemacht und viele Freunde in Überlingen gefunden.“ Das Muay Thai Gym Mendez sei für ihn wie eine zweite Familie. „Die Stimmung, der Zusammenhalt und die Identifikation sind unglaublich“, beschreibt es der 31-Jährige. „Selbst auf meine Kämpfe, die weiter weg sind, kommen jedes Mal zahlreiche Freunde mit.“

Und diese Unterstützung hat er 2016 perfekt genutzt. Im März holte er vor eigenem Publikum in Uhldingen-Mühlhofen die Profi-Weltmeisterschaft des Verbandes afso. Wenige Monate später kam sogar noch die Profi-Europameisterschaft im gleichen Verband dazu. „Es ist eine Wahnsinns-Leistung“, sagt Sebastian Harms-Mendez. „Denn Ramon holte die Titel in zwei verschiedenen Gewichtsklassen und zwei unterschiedlichen Disziplinen.“ Das sei so, wie wenn ein Skirennfahrer sowohl in der Abfahrt als auch im Slalom gewinnt, erklärt er.

Ramon Kübler hat 2016 insgesamt sieben Kämpfe absolviert, was sehr viel ist, und sich international einen sehr guten Ruf erarbeitet. „Er hat große Namen geschlagen und kämpft mittlerweile taktisch viel klüger und hat seinen eigenen Stil gefunden“, so Sebastian Harms-Mendez. Ein Indiz dafür ist die Auszeichnung „athlete of the year“ des Weltverbands afso. „Diese Auszeichnung bedeutet mir sehr viel, denn es gibt sehr viele richtig gute Kämpfer in diesem Verband“, sagt Ramon Kübler. „Das ist eine große Ehre, was nicht viele Thaiboxer schaffen.“

Und der 31-Jährige ruht sich keinesfalls auf seinen Lorbeeren aus. Er ist bereits wieder voll im Training, denn am Fasnetssamstag, 25. Februar, kämpft er in Winterthur gegen Samy Sana, den bislang größten und renommiertesten Namen. „Er hat schon häufig im Fernsehen gekämpft und ist im asiatischen Raum ein Star“, erklärt Ramon Kübler. Dann steht nur eine Woche später mit der Sportlerehrung in Überlingen der nächste Höhepunkt auf dem Programm, bevor es wieder nur zwei Wochen später, am 18. März, bei der heimischen Bodensee-Fightnight in Uhldingen-Mühlhofen gegen den Schweizer Philipp Häfeli um die WFC Profi-Weltmeisterschaft geht. Ohne eine eiserne Disziplin ist so ein Programm nicht zu absolvieren.

Zur Person und Wahl

Ramon Kübler: Der 31-Jährige ist in Lottstetten geboren, lebt in Singen und startet seit 2013 für das Muay Thai Gym Mendez in Überlingen. Dort ist er auch hauptberuflich Thaibox- und Fitness-Trainer. Ramon Kübler ist gelernter Maurer und Bürokaufmann. Als Amateur wurde er 2011 deutscher Meister und 2012 Weltmeister. Seine größten Erfolge verbuchte er 2016, als er zunächst Profi-Weltmeister im Stil Muay Thai und wenige Monate später Profi-Europameister im Stil K1 in zwei verschiedenen Gewichtsklassen wurde. Zudem verlieh ihm der Weltverband Ende des Jahres den Titel „athlete of the year“.

Die Wahl: Die Leser des SÜDKURIER können bis Samstag, 25. Februar, ihre Stimme für die Sportlerwahl abgeben. Dazu müssen Sie nur zu Handy oder Telefon greifen und die Basis-Nummer 0 13 79/37 05 00 wählen. Entscheidend ist dann, dass Sie folgende Endziffern für die jeweiligen Kandidaten anhängen: Mannschaft des Jahres: Racing Team vom Segel- und Motorbootclub Überlingen: -51, Team Tyga von der Tanzschule Päsler: -52, Sportler des Jahres: Ramon Kübler (Muay Thai Gym Mendez): -53, Hubert Merkelbach (Bodensee Yacht Club Überlingen): – 54, Johanna Siebler (Leichtathletik-Club Überlingen) -55. Ein Anruf aus dem Festnetz der deutschen Telekom kostet 50 Cent, Mobilfunk kann abweichen. Anzugeben ist neben Namen und Adresse das Stichwort „Sportlerwahl".

