vor 3 Stunden SK Überlingen Projekt an der Wiestorschule: Drei Tage und zwei Nächte mit Babysimulator

Babygeschrei in der Wiestorschule – was ist denn da los? Nachdem das Projekt „Aufgepasst und Nachgedacht – Babybedenkzeit“ im vergangenen Jahr ein voller Erfolg war, kamen die Puppen nun erneut zum Einsatz, teilt die Schule in einem Pressetext mit.