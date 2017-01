Überlingen Pomologenverein hat bei Tagung den Erhalt von Bäumen und Sorten im Blick

Mehr als 50 Obstgehölzpfleger des Pomologenvereins aus ganz Deutschland tagen in Überlingen. Das Programm ist geprägt von Vorträgen, Exkursionen und der Begeisterung über die Obstwiesenkultur am Bodensee.

Es gab und gibt viele Methoden und Theorien, wie ein Obstbaum geschnitten werden muss, um die Krone richtig zu erziehen und eine gute Ernte zu bekommen. In einem Ziel sind sich die Fachleute indes einig: Ihnen ist daran gelegen, die hochstämmigen Bäume in ihrer Vitalität zu erhalten, zugleich ihre Erträge nutzbar zu machen, aber damit auch die Sortenvielfalt zu bewahren. Über 50 Experten des Deutschen Pomologenvereins waren jetzt bei einer Expertentagung des Fachbereichs Obstgehölzpflege in Überlingen.

Neben Vorträgen in der Jugendherberge standen Exkursionen mit praktischen Demonstrationen auf dem Programm. Unter den Teilnehmern war auch die Vorsitzende des 1860 erstmals und 1991 wiedergegründeten Pomologenvereins, Sabine Fortak aus Niedersachsen. "Selbst aus Eckernförde in Schleswig-Holstein sind Fachleute gekommen", sagt Gerhard Weyers, er ist mit Hans-Thomas Bosch aus Andelshofen quasi Gastgeber der Veranstaltung. Dass sich die weite Anfahrt durchaus gelohnt hat, zeigte Bosch gleich am ersten Abend mit Einblicken in die blühenden Streuobstlandschaften am Bodensee.

Dass die Region auch in der Forschung auf dem neuesten Stand der Dinge ist, erfuhren die Experten im Kompetenzzentrum Bavendorf. "Die Teilnehmer waren sehr beeindruckt von der Landschaft am See und im Hinterland, insbesondere von der noch vorhanden Obstwiesenkultur", resümiert Gerhard Weyers. "Auch die Fachkenntnis und das Engagement der Referenten aus der Region wurde sehr gelobt."

Flankiert wurde das Programm mit vielen praktischen Beispielen. Auf den von Weyers gepflegten Streuobstwiesen bei St. Leonhard konnten die Pomologen ebenso fachsimpeln wie unter den alten Birnbäume mit traditionsreichen Sorten in Hödingen. "Seit vielen Jahren wird quasi der Öschbergschnitt angewandt", betont Sabine Forkat. "Doch gibt es verschiedene Überlegungen, wie man diese Methode weiter entwickeln kann." Genau darum ging es im fachlichen Gedankenaustausch. An Beispielbäumen ganz unterschiedlichen Alters ließ sich die Methode des Kronenaufbaus und vieles mehr demonstrieren.