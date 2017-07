Überlingen Polizei stoppt Autofahrer nach Unfallfahrt mit zwei Crashs: Knapp 3 Promille Alkohol im Blut

Ein 46 Jahre alter Fahrer eines Renault Master wird beschuldigt am Samstag zwischen 16.45 und 17 Uhr in alkoholisiertem Zustand gleich zwei Unfälle, mit einem Gesamtschaden von etwa 5500 Euro, verursacht zu haben. Das berichtet die Polizei in ihrem Pressetext.

Zunächst teilte ein 47-Jähriger der Polizei mit, dass er mit seinem Fiat auf der A 98 vom Autobahnkreuz Hegau in Richtung Stockach gefahren und hierbei an einer Engstelle von einem weißen Kastenwagen seitlich gerammt worden sei. Der Fahrer des Kastenwagens sei einfach weiter in Richtung Überlingen gefahren. Der Geschädigte verfolgte den Verursacher bis zu einem Parkplatz in Überlingen und sprach ihn dort an. Der 46-Jährige soll einen von ihm verursachten Unfall geleugnet und sich wieder in seinen Transporter gesetzt haben. Da der 47-Jährige sein Auto vor dem Transporter abgestellt hatte und die Ausfahrt durch ein weiteres Fahrzeug blockiert wurde, setzte der Transporterfahrer zurück und prallte gegen den Citroën einer 47-Jährigen, die zwischenzeitlich hinter ihm stand. Ohne sich um den erneut verursachten Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, flüchtete der Beschuldigte in beschleunigter Fahrt in Richtung Goldbach. Polizeibeamte konnten den mit knapp drei Promille alkoholisierten 46 Jahre alten mutmaßlichen Fahrer an der Halteradresse in einer Umlandgemeinde antreffen. Eine ärztliche Blutprobenentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins folgten.