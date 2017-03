Überlingen Podium zeigt christlichen Konsens als Stärke

Moderator Ulrich Aeschbach von der Evangelischen Erwachsenenbildung schafft ein erfrischendes Podium zur Reformation mit Dekanen und Landräten. Regine Klusmann und Peter Nicola sehen dabei viel Verbindendes zwischen evangelischer und katholischer Kirche.

Die evangelische und die katholische Kirche haben viel mehr Verbindendes als Trennendes. In dieser Einschätzung waren sich Regine Klusmann, Dekanin des evangelischen Kirchenbezirks Überlingen-Stockach, und Peter Nicola, Chef des katholischen Dekanats Linzgau, bei einem Podium zum Thema Reformation und Martin Luther recht schnell einig. Zu den beiden Theologen hatte Moderator Ulrich Aeschbach von der Evangelischen Erwachsenenbildung außerdem den Landrat des Bodenseekreises, Lothar Wölfle, gesellt, der bei seiner Vorbereitung einiges dazu gelernt habe, wie er sagte.

Denn Aeschbach konfrontierte das Trio mit individuellen Fragen, die sie teils vorab bekommen hatten. Dem zu verdanken war eine erfrischend entspannte und humorvolle Diskussion, die ebenso Tiefgang wie spontane Momente hatte und manche neue Erkenntnis bescherte. So klärte der Moderator gleich über einige Mythen auf. Dass das Zitat vom "Apfelbäumchen pflanzen" nicht von Luther stamme, wurmte Wölfle besonders. Als Abiturient habe er in Donaueschingen mit Mitschülern einen Apfelbaum gepflanzt – "mit diesem Zitat auf einer Metallplatte".

"Wie kann eine Spaltung Grund zum Feiern sein?" fragte Aeschbach zu Beginn provozierend. Doch selbst Katholik Nicola erkannte viele positive Folgen. Ohne die Reformation würde er vielleicht die Liturgie noch auf Latein halten. "Wir haben gelernt, dass man den lieben Gott auch in der Landessprache loben kann und dass er das versteht." Eine Predigt zur Auslegung der Bibel käme vielleicht bis heute ebenso wenig vor wie ein Gesang der Gemeinde, der vor Martin Luther nicht praktiziert worden und kaum denkbar gewesen sei. "Früher hat man bei der Predigt das Messgewand ausgezogen und die Kerzen ausgemacht", sagte Nicola. "Katholisch an der evangelischen Kirche" ist für Regine Klusmann die Wiederentdeckung eines liturgischen Reichtums und der heiligen Räume oder einer heiligen Zeit. "Da gucken wir etwas voneinander ab." Beide Kirchen hätten sich verändert und aufeinander zubewegt. Allerdings sei sie gerne evangelisch, weil sie das Priestertum aller Gläubigen besonders schätze, die sich in der synodalen Verfassung äußere und in der Freiheit gegenüber der Leitung ausdrücke: "Das ist ein demokratischer Schatz." Auch dass eine Frau Dekanin werden könne, findet Klusmann klasse.

"Was würden sie vermissen, wenn es die Kirchen nicht gäbe", wollte Aeschbach von Wölfle wissen, der als Katholik aufgewachsen und später Bürgermeister im "evangelisch, ja pietisch geprägten Trossingen" war. Dort sei der Pfingstmarkt nicht mit einem Fassanstich des Bürgermeisters, sondern mit einem ökumenischen Gottesdienst der Schausteller zwischen Boxautos eröffnet worden. Die Kirchen hätten mit ihren Werten eine "stabilisierende Wirkung" auf die Gesellschaft, sagte Wölfle, die "durchaus noch stärker sein dürfte".

Wenn jetzt die Tür auf ginge und Martin Luther hereinkäme, lautete die Abschlussfrage: "Was würden Sie zu ihm sagen?" Da musste selbst Protestantin Klusmann kurz nachdenken. "Ich würde um eine Predigt bitten, weil ich seine Sprache großartig finde", sagte sie. Ganz großzügig zeigte sich Katholik Nicola und erntete große Heiterkeit: "Pater Martin, was würden Sie davon halten, wenn wir Sie heiligsprechen und zum Kirchenlehrer erheben würden?"