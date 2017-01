Bodenseekreis Podium mit "Starken Frauen in der Wirtschaft": Unternehmergene oder Frauenquote?

Das Podium mit "Starken Frauen in der Wirtschaft" bescherte der Klinik Buchinger ein volles Haus. Mit dabei unter anderem Smart-Chefin Annette Winkler, die in Überlingen lebt.

Überlingen – Die meisten Uni-Absolventen sind mittlerweile weiblich. Wenn die Anzahl der Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft aber so langsam steigt wie im vergangenen Jahr, dann würde diese Quote in 30 Jahren gerade einmal bei gut 30 Prozent liegen. Das sagte Soroptimistin Karin Degner am Mittwochabend beim Abend zum Thema "Starke Frauen in der Wirtschaft".

Francoise Wilhelmi de Toledo hatte in der Reihe "Frauenleben" in die Überlinger Klinik Buchinger eingeladen und freute sich über ein volles Haus. Zusammen mit Karin Degner und Petra Becker moderierte sie ein hochkarätig besetztes Podium: Heike Hanagarth, Mitglied im Aufsichtsrat der Lanxess AG, Susanne Kleinig, Leiterin Lehmann Präzisionsuhren und Annette Winkler, Vize-Präsidentin von Daimler und Leiterin von Smart. Zwei der drei Führungspersönlichkeiten bezeichneten ihre Liebe zur Musik als ein mit ausschlaggebendes Kriterium für ihre Führungsqualitäten. Annette Winkler spielt Klavier und erwog sogar, eine Konzertagentur zu gründen. Heike Hanagarth erklärte: "Ich habe Chor- und Orchestererfahrung und weiß, wie das Zusammenspiel zwischen den Menschen funktioniert."

Gibt es also Unternehmergene oder liegt es an Frauenquoten? Wie verlief die Karriere dieser ungewöhnlich erfolgreichen Frauen? Das wollte Francoise Wilhelmi de Toledo wissen. Dazu sollte das Publikum am Ende des Abends auch durch die knackig-pointierten Fragen Petra Beckers mit einem erweiterten Horizont nach Hause gehen.

Zu den Personen

Annette Winkler, geboren 1959 in Wiesbaden, absolvierte eine Ausbildung zum Industriekaufmann und danach ein Praktikum bei der Karlsberg-Brauerei in Homburg, Saarland. Von 1980 bis 1984 studierte sie in Frankfurt und erhielt ein Diplom in Wirtschaftswissenschaft. Winkler übernahm mit 27 Jahren die Geschäftsführung des Bauunternehmens ihres Vaters und steigerte den Umsatz von 4 auf 60 Millionen Euro. Seit 1995 arbeitet Winkler für den Daimler-Konzern, zunächst als Pressesprecherin. Sie ist CEO und Direktor von Smart. Das bezeichnet die in Überlingen lebende Winkler als Traumjob.

Heike Hanagarth, geboren 1959 in Karlsruhe, ist Ingenieurin des Maschinenbaus und startete ihre Karriere 1988 bei dem Daimler-Konzern. 2013 wurde sie Mitglied des Vorstands der Deutsche Bahn AG. Zuvor war sie Leiterin der Motorenfertigung bei BMW. Hanagarth war auch Leiterin des weltweiten Qualitätsmanagements bei MTU. Sie ist Mitglied im Kuratorium des Fraunhofer-Instituts. Sie ist im Hightechforum der Bundesregierung und im Aufsichtsrat der Lanxess AG (ehemals Bayer) tätig. Hanagarth lebt am Bodensee.

Susanne Kleinig, 1965 in Freiburg geboren, ist ausgebildetete Fremdsprachenkorrespondentin, Hotelfachfrau und studierte Wirtschaftswissenschaftlerin. Seit Gründung 2012 führt sie die Firma Lehmann-Präzisionsuhren in Schramberg im Schwarzwald, eine Manufaktur für Luxusuhren. Zuvor lebte und arbeitete Kleinig in Berlin und Frankfurt und war für die Schweizer Uhrenmarke Hublot in der Unternehmensgruppe Louis Vuitton tätig. Sie engagierte sich in Berlin auf kommunalen Ebene für die SPD. Kleinig lebt in Überlingen.

Annette Winkler: Fan von Querdenkern

Erstaunlich offen und mit viel Humor gewürzt gab Annette Winkler Einblicke in ihr Privat-und Berufsleben: "Ich liebe Überlingen und ganz besonders das Münster, aber am meisten liebe ich meinen Mann. Am Wochenende ist bei uns Privatleben angesagt – aber das war nicht immer so." Einblicke in ihre Berufswelt waren aber das Hauptthema. Auch da überraschte sie das Publikum mit Sätzen wie: "Ich glaube nicht, dass die Wirtschaft für Geld gemacht wird, sondern für die Menschen da ist – und genauso führe ich das Unternehmen." Sie habe bereits als Kind an der Seite ihres Vaters Freud und Leid des freien Unternehmertums erfahren und "ziehe alle Hüte", vor jedem selbstständigen Unternehmer. "Damit gelte ich im Daimler-Konzern schon als Exot", sagte sie schmunzelnd. Gefragt nach Vorbildern erklärte Winkler: "Ich kann mich auch für eine tolle Sekretärin begeistern." Winkler outete sich als Fan von Querdenkern, die ihr als Mitarbeiter am liebsten seien. Dennoch gelten Regeln, an die sich alle zu halten haben, zum Beispiel ein absolutes Handyverbot während der Meetings, erklärte Winkler. Zum Thema Frauenförderung erzählte sie: "In meiner Abteilung machen jetzt zwei Frauen den Job des Marketingchefs, eine davon hat ein Kind. Ja, wir fördern Frauen, aber dann müssen sie auch liefern. " Auf die Frage von Francoise Wilhelmi de Toledo, ob sie es als Frau in ihrem Job schwerer habe als ein Mann, antwortete Winkler lachend: "Das weiß ich nicht, ich war noch nie ein Mann." Man wird nicht zur Führungsperson durch Ernennung, das sei eine ganz große Gefahr bei diesem Thema.

Heike Hanagarth: Ambition treibt an

Drei Frauen unter 350 Studenten studierten zu ihrer Zeit Maschinenbau, erklärte Heike Hanagarth. "Ich bin eine Botschafterin für diesen Beruf und kann nur jede junge Frau zu diesem Studium ermuntern", sagte Hanagarth, die auch als Expertin im Hightech-Forum der Bundesregierung sitzt. Klar und präzise beantwortete sie auf dem Podium Karin Degners Frage nach ihrem Antrieb: "Es ist immer die Ambition, die einen antreibt, egal ob als Mann oder Frau." In einer Führungsposition brauche man allerdings immer Unabhängigkeit, ergänzte sie. Wie auch Annette Winkler hat Hanagarth einen Lastwagen-Führerschein und stellte auch aufgrund der gemeinsamen musikalischen Vergangenheit und der bei Daimler mit Blick auf Winkler fest: "Wir hätten uns schon früher kennenlernen sollen." "Zuhören, zulassen, zusammenspielen, zupacken und sich Zeit dafür nehmen": So erklärte die auch als Unternehmensberaterin tätige Heike Hanagarth ihr Verständnis der qualifizierten Menschenführung. Man brauche für ein gutes Orchester viele Solisten und einen, der alles zusammenführt, resümierte sie. Zur Frage, wie wichtig eine Work-Life-Balance für sie sei, erklärte sie kurz und bündig: "Sehr wichtig – und dafür ist man eigenverantwortlich. " Heike Hanagarth ist eine Frau, die ihren Mann steht – und das ohne Wenn und Aber und ohne einen Mangel an weiblicher Sensibilität: Dieser Eindruck entstand bei den Zuhörern, die den Ausführungen der Ingenieurin sehr interessiert lauschten.

Susanne Kleinig: Etwaswagen

SusanneKleinig gab unumwunden zu, in ihrer Zeit in der Berliner Politik durch die Quoten von Position zu Position gelangt zu sein. Im Wirtschaftsleben, in dem die Fremdsprachenkorrespondentin, Hotelkauffrau und studierte Wirtschaftswissenschaftlerin es bis an die Spitze eines Unternehmens für Präzisionstechnik und Uhren geschafft hat, würde das allerdings ihrer Meinung nach nicht funktionieren. Für das Engagement in der Politik fehle ihr aber durch ihre Führungsposition jetzt einfach die Zeit, erklärte eine sympathische Susanne Kleinig, die ihre Zuhörer durch frische und unkonventionelle Statements beeindruckte. Ihre Aufgabe im mittelständischen Unternehmen in Schramberg sei nicht immer einfach, sagte Kleinig und brachte ein Beispiel: "Erklären sie mal den Schwarzwäldern, dass sie tausende Euro für Anzeigen in der Vogue benötigen, ohne die es aber nicht geht." Mit ihrer Aussage: "Wir haben nicht George Clooney, sondern Dietmar Bär als Markenbotschafter und sind sehr froh darüber", erntete sie verständnisvolle Blicke der Damen im fast durchweg weiblichen Publikum. Kleinig, die zuvor für die Schweizer Edeluhrenschmiede Hublot in Berlin und Frankfurt tätig war, hatte sich spontan für das Unternehmen im Schwarzwald entschieden. "Die hatten eine Uhr, die war erst 14 Tage alt, hier konnte ich etwas entwickeln", erklärt sie begeistert. Womit sie beim Thema "etwas wagen" angekommen war: Ohne Wagnisse wäre es auch als Frau in einer Führungsposition schlecht möglich, zu bestehen, findet Susanne Kleinig.