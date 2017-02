Platanendebatte: Das Thema ist durch

Die BÜB um Dirk Diestel lässt sich noch Zeit mit einer Stellungnahme zum Spruch des Verwaltungsgerichts in der Platanendebatte. Mit etwas Abstand und einmal überschlafen werden sie zu dem Ergebnis kommen müssen, dass die Debatte jetzt vorbei ist, wie SÜDKURIER-Redakteur Stefan Hilser kommentiert.

Spätestens am 27. November hätte sich die Bürgergemeinschaft BÜB ausrechnen können, dass sie die Platanenallee nicht retten kann. An diesem Tag kamen Jan Zeitler und Sabine Becker auf zusammen 62,2 Prozent der Stimmen bei der Oberbürgermeisterwahl. Beide machten nun wirklich nie einen Hehl daraus, dass mit ihnen die Platanen fallen werden. Im Umkehrschluss hätte die BÜB aus dem Ergebnis der OB-Wahl die Erkenntnis ziehen können, dass die Überlinger, sofern es jemals zu einem Bürgerentscheid käme, mehrheitlich für die bestehenden Pläne zur Landesgartenschau und gegen einen Erhalt von Platanen und Ufermauer stimmen würden: Hätten ihren Protest also aufgeben können, taten es aber nicht, was dem guten Recht in diesem Staat entspricht.

Die Mehrheit mag sich im Sommer, nachdem Johann Senner mit seinem Generalangriff auf den Mommsen-Plan ein Feuer entfachte, anders angefühlt haben. Die Stimmung in der Stadt und tausende Unterschriften verliehen Dirk Diestel und seinen BÜB-Mitstreitern förmlich Flügel, die sie bis ins neue Jahr trugen und ihnen Mut machten, Anfeindungen aus der Bevölkerung stand zu halten. Ihre Hartnäckigkeit konnte einem auf den Wecker gehen, verdient aber Respekt.

Oberbürgermeister Zeitler formulierte gestern: "Den Protest der Bürger gegen die Baumfällungen akzeptiere und verstehe ich." Das ist ein Wort, an dem sich jetzt alle orientieren können, die Häme über die BÜB ausschütten möchten.

Das Signal des Verwaltungsgerichts war eindeutig. Anders lautende Entscheidungen von Petitionsausschuss und Denkmalbehörde wären eine große Überraschung, also rücken am Rosenmontag mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die Waldarbeiter an. Sollte die BÜB dennoch ein Hauptsacheverfahren anstrengen, wäre der Streitgegenstand längst gefällt, bis der Richter ein rechtskräftiges Urteil fällen könnte. Also: Das Thema ist durch, der Blick richtet sich auf 2020.

