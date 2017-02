Platanenallee: Denkmalamt gibt grünes Licht für die Fällung

Die von der Stadt Überlingen geforderte Dokumentation der Platanenallee sei vom Landesamt für Denkmalpflege geprüft und akzeptiert worden, teilt die LGS GmbH mit. Am Mittwoch wartet nun ein weiterer wichtiger Termin.

Nach dem Verwaltungsgericht Sigmaringen hat nun auch das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart am Montag eine wichtige Voraussetzung für die Fällung der Platanen geschaffen: Die Behörde habe der Stadt in einer E-Mail mitgeteilt, dass die Voraussetzungen für den Beginn der Rückbauarbeiten an der Platanenallee im westlichen Abschnitt der Bahnhofstraße aus Sicht der Denkmalpflege erfüllt seien. Das schreiben die Stadtverwaltung und die LGS GmbH in einer gemeinsamen Mitteilung.

Demnach habe das Denkmalamt die von der Stadt Überlingen geforderte Dokumentation der Platanenallee geprüft. "Die Unterlagen entsprechen den inhaltlichen Anforderungen der Gartendenkmalpflege in allen Positionen", heißt es in der Pressemitteilung. „Meine Mitarbeiter haben hier hervorragend gearbeitet und die Voraussetzungen für diesen Bescheid geschaffen. Natürlich fühlen wir uns bestätigt, nachdem wir diese Hürde genommen haben“, wird Oberbürgermeister Jan Zeitler zitiert. Am kommenden Mittwoch, 22. Februar, tagt der Petitionsausschuss des Landtages am Mittwoch zur Platanenallee.