Überlingen Petra Demmer neue Chefin bei der Caritas

Die 46-jährige Petra Demmer will den Caritasverband Linzgau in Überlingen mitMotivationskraft führen. Erfahrung, Energie und die nötige Neugierde hat sie im Gepäck. Im Moment arbeitet sie noch Hand in Hand mit Bernhard Hatt, der diese Aufgabe am Aschermittwoch nach über 33 Jahren abgibt.

Überlingen – Sie habe eine besondere Fähigkeit, Menschen und Mitarbeiter zu motivieren, sagt man Petra Demmer (46) in ihren letzten Tätigkeitsfeldern nach. Schon die ersten 30 Minuten im Gespräch reichen aus, um der neuen Geschäftsführerin des Caritasverbands Linzgau dies sofort zuzutrauen. Mehr als zehn Jahre war Demmer zuletzt als Abteilungsleiterin bei der Stadtverwaltung in Tuttlingen beschäftigt und unter anderem für die Bereiche Soziales, Familie und Integration zuständig. Die Stellenausschreibung der Caritas war für die Diplom-Sozialpädagogin Anlass, noch einmal einen Wechsel und eine Position mit Gesamtverantwortung anzustreben.

"Ich war schon in vielen verschiedenen sozialen Bereichen tätig", sagt Demmer. Als besondere Herausforderung versteht sie es, die soziale Berufung, das christliche Weltbild und die ökonomischen Zwänge unter einen Hut zu bekommen und zugleich Menschen zu helfen. Ihre bisherigen Stationen kommen ihr dabei zugute. "Ich komme von der Basis und bringe viel Erfahrungen mit", betont die neue Geschäftsführerin selbstbewusst, "und es ist immer gut zu wissen, wovon man spricht."

Petra Demmer weiß auch, wie die Caritas tickt. Schließlich war sie in Sigmaringen sechs Jahre für den Migrationsdienst und den allgemeinen Sozialdienst beim dortigen Caritasverband tätig. In Überlingen hat sie Anfang Januar in Form einer kurzfristigen Doppelspitze mit dem ausscheidenden Bernhard Hatt begonnen, für den der Aschermittwoch nach mehr als 33 Jahren in dieser Funktion der letzte Arbeitstag sein wird. Mit den 30 Hauptamtlichen und den rund 60 ehrenamtlichen Helfern wird die neue Geschäftsführerin sicher gut zurecht kommen. "Wir sind zum einen ein Betrieb", beschreibt Petra Demmer ihre Philosphie: "Wir sind aber auch eine 'Kirche der Tat', wie ich es gerne formuliere." Im Mittelpunkt stehe stets der Mensch, dem man in Krisensituationen nach Möglichkeit helfen wolle.

Demmer sagt, sie habe einfach eine "soziale Ader". Wobei ihr die starke Ausprägung keineswegs in die Wiege gelegt oder anerzogen worden war. "Das kommt aus mir selbst heraus", betont sie. Es traf sie deshalb hart, dass sie sich gleich in den ersten Arbeitstagen bei einem unglücklichen Sturz im Büro eine Verletzung zuzog und einige Zeit außer Gefecht war. "Wenn ich nachzähle, ist dies jetzt erst mein zehnter Arbeitstag", sagt Petra Demmer. Sie hat Erfahrung in der Schulsozialarbeit, im Umgang mit Migranten und der Koordination von ehrenamtlichen Helfern. Dabei war Demmer Mitglied der Expertenrunde im Projekt Islamberater der Diözese Rottenburg-Stuttgart, beteiligt an der Entwicklung eines Studiengangs Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft und als Lehrbeauftragte an der Dualen Hochschule Villingen-Schwenningen tätig. Ungeachtet des breiten fachlichen Hintergrunds sieht sich die neue Geschäftsführerin zum einen als "lernwillig und motiviert, Neues zu entwickeln", aber freut sich auch darauf, erstmals ihr "eigener Chef zu sein".

Auf Petra Demmer als Chefin freuen können sich auch die Mitarbeiter des Caritasverbands Linzgau, der von der psychologischen Beratungsstelle in der Mühlbachstraße bis hin zur Überlinger Tafel ein breites Aufgabenspektrum bewältigt. Allein hier engagieren sich 60 Ehrenamtliche, deren Einsatz koordiniert werden muss. Vertreten sein wird Demmer auch in der Geschäftsführung der Kinderstiftung Bodensee, die im Januar ihr fünfjähriges Bestehen feiern konnte. Die Stiftung ergänzt die Unterstützung und Entlastung von Familien in besonderen Lebenslagen, für die sich die Caritas engagiert. Dabei kümmert sie sich insbesondere um "das Phänomen der Kinderarmut, das in der heutigen Gesellschaft sowohl durch materielle als auch soziale Not zum Ausdruck kommt", wie die Stiftung formuliert.

Zur Person

Petra Demmer, 46, ist in Riedlingen geboren und in Unlingen aufgewachsen. Nach dem Abitur schloss Demmer eine Ausbildung zur Krankenschwester ab, ehe sie an der Berufsakademie in Schwenningen Abschlüsse als staatlich geprüfte Erzieherin und als Diplom-Sozialpädagogin (BA) absolvierte. Nach einer Tätigkeit als Jugendleiterin in Sigmaringen war sie als Sozialpädagogin an einer Mutter-Kind-Klinik in Bad Saulgau beschäftigt. Sechs Jahre war sie ab 1999 für den Migrationsdienst des Caritasverbands Sigmaringen verantwortlich. Über die Schulsozialarbeit kam Petra Demmer schließlich als Abteilungsleiterin zur Stadtverwaltung Tuttlingen. Hier war sie über zehn Jahre für die Bereiche Jugend, Familie, Soziales und Integration zuständig.

Zum 1. Januar hat sie ihr Amt als Geschäftsführerin des Caritasverbands Linzgau in Überlingen angetreten, das sie in den ersten beiden Monaten gemeinsam mit dem demnächst ausscheidenden Bernhard Hatt ausübt. (hpw)